મુંબઈ: 'કોફી વિથ કરણ'ની વાપસીની જાહેરાત કર્યાના કલાકો બાદ, ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહરે સ્પષ્ટતા (karan johar Koffee With Karan) કરી છે કે, તેમનો લોકપ્રિય ટોક શો "ટીવી પર પાછો ફરશે નહીં," તેના બદલે નવી સીઝન ડિઝની+ હોટસ્ટાર પર પ્રસારિત (Koffee With Karan Streaming on Hotstar) થશે. કરણે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક નિવેદન શેર કર્યું હતું જેમાં લખ્યું હતું કે, "કોફી વિથ કરણ ટીવી પર પાછું નહીં આવે... કારણ કે દરેક મહાન વાર્તામાં સારા વળાંકની જરૂર હોય છે, મને એ જાહેરાત કરતાં આનંદ થાય છે કે, કોફી વિથ કરણની સીઝન 7 ફક્ત ડિઝની+ હોટસ્ટાર (disney+ hotstar Koffee With Karan) પર જ સ્ટ્રીમ થશે.

કોફી વિથ કરણ: ભારતભરના સૌથી મોટા મૂવી સ્ટાર્સ કોફીની ચૂસકી લેતા પલંગ પર પાછા ફરશે. ત્યાં રમતો હશે, અફવાઓને કાબૂમાં લેવામાં આવશે - અને વાર્તાલાપ હશે જે પ્રેમ, ખોટ અને વર્ષોથી અમે જે અનુભવો છો તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વક જશે. કોફી વિથ કરણ , 'સ્ટ્રીમિંગ' ટૂંક સમયમાં જ, માત્ર Disney+ Hotstar પર. Toodles!.

સાતમી સિઝનનું શૂટિંગ: બુધવારે, કરણે સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન શેર કર્યું જેમાં જણાવ્યું (Koffee With Karan season 7) હતું કે, છ સીઝન પછી, 'કોફી વિથ કરણ' પાછી નહીં આવે અને રન-ટાઈમ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. પરંતુ તે બહાર આવ્યું તેમ તે સ્પષ્ટપણે ટીખળ હતી. 'કોફી વિથ કરણ'ની સાતમી સિઝનનું શૂટિંગ 7 મે, 2022થી શરૂ થશે.