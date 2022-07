મુંબઈ: 'ભૂલ ભૂલૈયા 2' ની બમ્પર સફળતા જોઈને કાર્તિક આર્યને સોશિયલ મીડિયા પર એક નવો વીડિયો શેર કર્યો (Karthik Aryan shared the video to ) છે, જેમાં અભિનેતા મુંબઈમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે ફૂટબોલ રમતા (KARTHIK ARYAN PLAYED FOOTBALL IN HEAVY RAIN) જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વિડિયો અપલોડ થતાની સાથે જ ફેન્સે તેના કોમેન્ટ બોક્સમાં તેના વખાણ કર્યા છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે કાર્તિકે મુંબઈના ભારે વરસાદમાં ફૂટબોલ રમતા એક વીડિયો શેર કરીને ફની કેપ્શન આપ્યું છે.

આ પણ વાંચો: સાયબર ઠગ્સ સુધરતા નથી, હવે સોનુ સૂદના નામે છેતરપિંડીનો મામલો આવ્યો સામે

ફિલ્મ 'ભૂલ ભુલૈયા 2' ની વ્યાવસાયિક સફળતા: તેણે લખ્યું – વરસાદ અને ફૂટબોલ, બંને મારા ફેવરિટ છે. વીડિયોમાં કાર્તિકે બ્લુ કલરની જર્સી પહેરી છે. તેની સાથે એક આખી ટીમ છે, જેમાં તે આનંદથી ફૂટબોલ રમી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, કાર્તિક આર્યનએ કહ્યું હતું કે ટીમને તેની ફિલ્મ 'ભૂલ ભુલૈયા 2' ની વ્યાવસાયિક સફળતા વિશે વિશ્વાસ હોવા છતાં, તેણે અપેક્ષા નહોતી કરી કે આ ફિલ્મ હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં બોક્સ ઓફિસની સંભાવનાઓને પુનર્જીવિત કરશે અને આટલો મોટો આંકડો હાંસલ કરશે. 20 મેના રોજ રીલિઝ થયેલી અને અનીસ બઝમી દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહી છે.

ફિલ્મે વિશ્વભરમાં લગભગ રૂ. 230.75 કરોડની કમાણી કરી: ફિલ્મમાં તબ્બુ, રાજપાલ યાદવ, કિયારા અડવાણી અને આર્યન દ્વારા તેની આકર્ષક સ્ટોરી અને અભિનય માટે ફિલ્મને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં બચ્ચન પાંડે, પૃથ્વીરાજ, હીરોપંતી 2 અને જર્સી જેવી નિરાશાજનક ફિલ્મો પછી ભૂષણ કુમારની આગેવાની હેઠળની ટી-સિરીઝ અને સિને 1 સ્ટુડિયો દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં લગભગ રૂ. 230.75 કરોડની કમાણી કરી છે.

આ પણ વાંચો: વિદ્યુત જામવાલે ફેન્સ માટે પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો, વીડિયો જોઈને તમને પણ પરસેવો છૂટી જશે

આર્યનને પોશ ઓરેન્જ મેકલેરેન લક્ઝરી કાર ભેટમાં આપી: તે જ સમયે, 'ભૂલ ભુલૈયા 2'ની બમ્પર સફળતાની ખુશીમાં, નિર્માતા ભૂષણ કુમારે કાર્તિક આર્યનને પોશ ઓરેન્જ મેકલેરેન લક્ઝરી કાર ભેટમાં આપી હતી. જે ભારતની પ્રથમ જીટી લક્ઝરી કાર છે. હાલમાં જ કાર્તિક આ લક્ઝરી કાર સાથે મુંબઈના રસ્તાઓ પર ફરતો જોવા મળ્યો હતો. જાણકારી અનુસાર આ કારની કિંમત 3.73 કરોડ રૂપિયા છે.