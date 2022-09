હૈદરાબાદઃ કોમેડીનો બાદશાહ કપિલ શર્મા એક પછી એક વાર ફેન્સને ચોંકાવી રહ્યો છે. તાજેતરમાં તેણે તેની આગામી ફિલ્મ 'ઝ્વીગાટો'ની જાહેરાત કરી હતી અને તે પછી તેના ઘર-ઘરનો લોકપ્રિય કોમેડી શો 'ધ કપિલ શર્મા શો'ની આગામી સીઝનની જાહેરાત (The Kapil Sharma Show Next Season Announcement) કરવામાં આવી છે. આ શો 10 સપ્ટેમ્બરથી ઓન એર થશે. આ બધાની વચ્ચે કપિલ શર્માએ એક વધુ મોટું સરપ્રાઈઝ આપીને ફેન્સને કન્ફ્યુઝ કરી દીધા છે. વાસ્તવમાં કપિલ શર્માએ તેનું એક પોસ્ટર (kapil sharma announce new project) શેર કર્યું છે.

કપિલનો નવો પ્રોજેક્ટ: હવે આ પોસ્ટર જોઈને ચાહકો મૂંઝવણમાં છે કે આખરે આ પ્રોજેક્ટ શું છે. ચાહકો એ વિચારી રહ્યા છે કે શું કપિલનો નવો પ્રોજેક્ટ કોઈ ફિલ્મ છે. કારણ કે આ પોસ્ટર પર 'મેગા બ્લોકબસ્ટર' લખેલું છે. હવે મુંઝાઈ ગયા છે કે આખરે આ પ્રોજેક્ટ શું છે.

કપિલે કેપ્શનમાં લખ્યું: પોસ્ટર શેર કરતા કપિલે કેપ્શનમાં લખ્યું, 'આ મારા ચાહકો માટે છે, આશા છે કે તમને તે ગમશે, ટ્રેલર 4 સપ્ટેમ્બરે આવશે'.

રશ્મિકા મંદાનાના પણ પોસ્ટર બહાર આવ્યા: આ જ પ્રોજેક્ટમાંથી સાઉથની સુપરહિટ અભિનેત્રી રશ્મિકા મંદાનાના પણ પોસ્ટર બહાર આવ્યા ત્યારે ચાહકો વધુ મુંઝાયા છે. રશ્મિકાના પોસ્ટર પર મેગા બ્લોકબસ્ટર પણ લખેલું છે અને તે સ્મિત માટે હાથ મિલાવતી જોવા મળે છે. રશ્મિકા મંદાનાએ પણ પોસ્ટ શેર કરતી વખતે કંઈ ખાસ જાહેર કર્યું ન હતું અને માત્ર લખ્યું હતું કે, 'ફન સ્ટફ'.

ફેન્સ 4 સપ્ટેમ્બરની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે: આ સિવાય ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન રોહિત શર્મા, પૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી અને સાઉથ એક્ટ્રેસ ત્રિશા કૃષ્ણન પણ આ પોસ્ટરમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ તમામ પોસ્ટરની નીચે એક વાત લખવામાં આવી છે, ટ્રેલર 4 સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થશે. હવે ફેન્સ 4 સપ્ટેમ્બરની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે કપિલ શર્માનો આ નવો પ્રોજેક્ટ શું છે. હવે 4 સપ્ટેમ્બરે આ રહસ્ય ખુલવા જઈ રહ્યું છે.