મુંબઈઃ ફિલ્મ 'જુગ-જુગ જિયો'નું ટ્રેલર (Jug Jug Jeeyo Trailer) લોન્ચ થઈ ગયું છે. આ લોન્ચ ઈવેન્ટમાં અનિલ કપૂર, કિયારા અડવાણી, વરુણ ધવન, નીતુ કપૂર, મનીષ પોલ સહિત ઘણા સ્ટાર્સે હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર કરણ જોહર પણ આ પ્રસંગે હાજર હતો. ઈવેન્ટના અવસર પર કરણ જોહર અને અનિલ કપૂરનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ (Karan Johar and Anil Kapoor's video goes viral on social media) થઈ રહ્યો છે. વાસ્તવમાં, ઇવેન્ટ દરમિયાન જ્યારે અનિલ કપૂર સ્ટેજ પર આવ્યો ત્યારે ત્યાં હાજર કરણ જોહરે તેના પગને સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

અભિનેતા કરણ જોહરને હસીને ગળે લગાવે છે: તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે અનિલ કપૂર કૂદી પડે છે. જો કે, કંઈક એવું બન્યું કે કરણ સનગ્લાસ લેવા માટે નીચે નમ્યો. પરંતુ, અનિલ કપૂરને લાગે છે કે તે તેના પગ સ્પર્શ કરવા જઈ રહ્યો છે. અનિલ સનગ્લાસ ઉપાડે છે અને કરણને આપે છે. આ પછી અભિનેતા કરણ જોહરને હસીને ગળે લગાવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો આ વીડિયો ઘણો પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ: તે જ સમયે, જો આપણે રાજ મહેતા દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ 'જુગ જુગ જિયો' વિશે વાત કરીએ, તો તે એક કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ છે. જે 24 જૂન (Jug Jug Geo Release Date)ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. તે જ સમયે, જો આપણે ટ્રેલરની વાત કરીએ, તો તેનો સમય 3 મિનિટનો છે. ટ્રેલરમાં સંબંધોમાં આવતા અવરોધો બતાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં વાત છૂટાછેડા સુધી પહોંચી જાય છે.