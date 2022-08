તિરુવનંતપુરમ ISROના ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિકોના જૂથે બુધવારે આરોપ( Allegations of former ISRO scientists) લગાવ્યો છે કે ISROના ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિક નામ્બી નારાયણન દ્વારા ફિલ્મ 'રોકેટરીઃ ધ નામ્બી ઈફેક્ટ'માં Nambi Narayan biographical movie અને કેટલીક ટેલિવિઝન ચેનલો દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવા ખોટા (Ex ISRO scientists find fault with Nambi Narayan) છે અને અવકાશ એજન્સીને બદનામ કરવા સમાન છે. ડૉ એ ઇ મુથુનાયાગમ, ડાયરેક્ટર, LPSE, ISRO; પ્રોફેસર ઇવીએસ નંબૂથિરી, પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર, ક્રાયોજેનિક એન્જિન અને ડી શસીકુમારન, ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર, ક્રાયોજેનિક એન્જિન, અને ISROના અન્ય ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિકો બુધવારે મૂવીમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓને બદનામ કરવા મીડિયાને મળ્યા હતા.

જીવનચરિત્રાત્મક ડ્રામા અભિનેતા આર માધવન દ્વારા નિર્દેશિત, નિર્મિત અને લખાયેલ, જીવનચરિત્રાત્મક ડ્રામા એરોસ્પેસ એન્જિનિયર નામ્બી નારાયણનના જીવન પર આધારિત છે. ફિલ્મમાં માધવન પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું, અમે લોકોને કેટલીક બાબતો જણાવવાની ફરજ પાડી છે કારણ કે નામ્બી નારાયણન ફિલ્મ રોકેટ્રી ધ નામ્બી ઇફેક્ટ દ્વારા અને ટેલિવિઝન ચેનલો દ્વારા ઇસરો અને અન્ય વૈજ્ઞાનિકોને બદનામ કરી રહ્યા છે. તેમના દાવાઓ ખોટા છે કે તેઓ ઘણા પ્રોજેક્ટના પિતા છે. તે પણ ફિલ્મમાં દાવો કર્યો હતો કે તેણે એક વખત એપીજે અબ્દુલ કલામને સુધાર્યા હતા, જેઓ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. તે પણ ખોટું છે.

ક્રાયોજેનિક ટેક્નોલોજી વિકસાવવાનું શરૂ તેઓએ એમ પણ કહ્યું કે તેઓએ ઈસરોના વર્તમાન અધ્યક્ષ એસ સોમનાથને મૂવીમાં કરવામાં આવેલા ખોટા દાવાઓ અંગે નિર્ણય લેવા જણાવ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મમાં નારાયણનનો દાવો હતો કે તેમની ધરપકડથી ભારતમાં ક્રાયોજેનિક ટેકનોલોજી પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ થયો હતો. ખોટું. તેઓએ કહ્યું કે ઈસરોએ 1980ના દાયકામાં ક્રાયોજેનિક ટેક્નોલોજી વિકસાવવાનું શરૂ કર્યું અને EVS નંબૂથિરી ઈન્ચાર્જ હતા. નારાયણનનો પ્રોજેક્ટ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

તાત્કાલિક કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી ન હતી ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિકોના જૂથે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઇસરો સાથેના સંબંધમાં મૂવીમાં ઉલ્લેખિત ઓછામાં ઓછી 90 ટકા બાબતો ખોટી છે. અમને એ પણ જાણવા મળ્યું કે નારાયણને કેટલીક ટેલિવિઝન ચેનલોમાં દાવો કર્યો છે કે મૂવીમાં જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે બધું સાચું હતું. કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોએ એવી ચિંતા પણ વ્યક્ત કરી છે કે નારાયણન તેમની ઘણી સિદ્ધિઓનો શ્રેય લે છે તેઓએ કહ્યું. ભૂતપૂર્વ વૈજ્ઞાનિકોના આરોપો અંગે નારાયણન અથવા મૂવીના નિર્માતાઓ તરફથી તાત્કાલિક કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી ન હતી.

CBI દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું 2018 માં, સુપ્રીમ કોર્ટે ISRO જાસૂસી કેસમાં કેરળ પોલીસની ભૂમિકાની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં 76 વર્ષીય નારાયણન આરોપી હતા. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા નારાયણનને લગભગ બે મહિના જેલમાં રહેવું પડ્યું હતું અને બાદમાં CBI દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું કે જાસૂસીનો કેસ ખોટો હતો.

જાસૂસી કેસ જે 1994 માં રાજ્યમાં આવ્યો હતો, તે માલદીવની બે મહિલાઓ સહિત બે વૈજ્ઞાનિકો અને અન્ય ચાર દ્વારા વિદેશમાં અમુક અવકાશ કાર્યક્રમોના સ્થાનાંતરણના આરોપો સાથે સંબંધિત હતો. આ કેસની પહેલા રાજ્ય પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં સીબીઆઈને સોંપવામાં આવી હતી, જેમાં કથિત રીતે કોઈ જાસૂસી મળી ન હતી. આ કૌભાંડનો રાજકીય પરિણામ પણ કોંગ્રેસના એક વર્ગે આ મુદ્દા પર તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી સ્વર્ગસ્થ કે કરુણાકરણને નિશાન બનાવ્યો હતો, જેના કારણે આખરે તેમનું રાજીનામું આવ્યું હતું. ડાબેરીઓએ પણ તત્કાલીન કોંગ્રેસ સરકારને નિશાન બનાવવા માટે આ ઘટનાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.