હૈદરાબાદ: જ્હોન અબ્રાહમ, અર્જુન કપૂર, દિશા પટણી અને તારા સુતારિયા સ્ટારર ફિલ્મ એકવિલન રિટર્નના પોસ્ટર રિલીઝ(Ek Villain Return first look poster out) કરવામાં આવ્યા છે. ફિલ્મના પહેલા પોસ્ટરમાં તમામ પાત્રોનો દમદાર લુક જોવા મળી રહ્યો છે. ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટમાં પણ આ જ કેપ્શન ફિલ્મનું પોસ્ટર શેર કરીને આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે ફિલ્મનું ટ્રેલર ક્યારે રિલીઝ (When to release EK villain return trailer) થશે તેની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે. ફિલ્મ એક વિલનની સિક્વલ 9 વર્ષ પછી આવી છે, જેનું નિર્દેશન મોહિત સૂરી કરી રહ્યા છે.

ટ્રેલર આવતીકાલે રિલીઝ: અર્જુન કપૂરે પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તારા સાથેના બે પોસ્ટર શેર કર્યા છે. એક પોસ્ટરમાં કપલ બાઈક પર બેઠેલું જોવા મળે છે અને બીજા પોસ્ટરમાં તેઓ ઉભા છે. આ પોસ્ટર્સ શેર કરતાં અર્જુન કપૂરે લખ્યું છે, ARjun- Hero-heroine ka zamana gaya, now it's time to hail the Villain! હીરો-હીરોઈન કા જમાના ગયા, હવે વિલનને વખાણવાનો સમય આવી ગયો છે, #EkVillainReturns, ટ્રેલર આવતીકાલે રિલીઝ થશે, ફિલ્મ 29મી જુલાઈએ તમારી નજીકના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે.

હવે વિલનની સ્ટોરી જાણવાનો વારો: તે જ સમયે, તારાએ પણ આ જ તસવીરો શેર કરીને અર્જુન કપૂર જેવું જ કેપ્શન આપ્યું છે. દિશાએ જ્હોન અબ્રાહમ સાથે પોસ્ટર શેર કર્યું અને કેપ્શનમાં લખ્યું, 'હીરો અને હીરોઈનની સ્ટોરી ઘણી છે, હવે વિલનની સ્ટોરી જાણવાનો વારો છે'.

ફિલ્મ ગલી-ગલીનું પ્રમોશન: તમને જણાવી દઈએ કે, આ ફિલ્મમાં દિશા જોન અબ્રાહમ અને તારા સુતારિયા અર્જુન કપૂરની સાથે જોવા મળશે. ફિલ્મનું પ્રમોશન છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહ્યું હતું. અગાઉ આ તમામ સ્ટાર્સે વિલનનો માસ્ક પહેરીને ફિલ્મ ગલી-ગલીનું પ્રમોશન કર્યું હતું.

ફિલ્મની સિક્વલનો વિલન 9 વર્ષ પછી દર્શકો પર રાજ કરશે કે કેમ: 9 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ એક વિલનની સ્ટારકાસ્ટમાં સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, રિતેશ દેશમુખ અને શ્રદ્ધા કપૂરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. દર્શકોને આ ફિલ્મ ખૂબ પસંદ આવી હતી. હવે જોવાનું એ છે કે આ ફિલ્મની સિક્વલનો વિલન 9 વર્ષ પછી દર્શકો પર રાજ કરશે કે કેમ.