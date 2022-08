મુંબઈ CUTPUTLLI FILM SECOND SONG RABBA OUT બોલિવૂડ એક્ટર અક્ષય કુમારની આગામી ફિલ્મ 'કઠપુતલી'ના પહેલા ફની સાથિયા ગીત બાદ હવે બીજું ગીત રબ્બા પણ રિલીઝ (Rabba song released) કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મના પહેલા ગીતમાં રકુલપ્રીત અને અક્ષયની કેમેસ્ટ્રી (AKSHAY KUMAR RAKUL PREET SINGH LOOK) ચાહકોને ગમી હતી. રબ્બાના ગીતમાં બંને અલગ અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ ગીત સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. અમે તમને જણાવી દઈએ કે 2 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ, ફિલ્મ કઠપુતલી OTT પ્લેટફોર્મ Disney+ Hotstar પર સ્ટ્રીમ કરવા માટે તૈયાર છે.

આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર પોલીસના રોલમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મ દ્વારા, તે OTT પર પણ રોક લગાવવા માટે તૈયાર છે. તે જ સમયે, જો આપણે ફિલ્મના પ્રથમ ગીત સાથિયા ગીત વિશે વાત કરીએ તો, લોકો બંનેની જોડીને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે. હંમેશની જેમ જ્યાં અક્ષય એવરગ્રીન જોવા મળે છે. તે જ સમયે, રકુલપ્રીત પણ ગીતમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. ગીત 3 મિનિટ 42 સેકન્ડનું છે. જેમાં બંને રોમાન્સ કરતા જોવા મળે છે તો ક્યાંક ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, ફિલ્મ 'પપેટ' તમિલ ફિલ્મ 'રત્સાસન'ની ઓફિશિયલ હિન્દી રિમેક છે, જેમાં એક સાયકો કિલરની સ્ટોરી ખૂબ જ સસ્પેન્સપૂર્ણ રીતે બતાવવામાં આવી છે. આમાં તે યુવતીઓને નિશાન બનાવે છે અને નિર્દયતાથી મારી નાખે છે. સાઉથની આ ફિલ્મે હોબાળો મચાવ્યો હતો. હવે બોલિવૂડમાં અક્ષય કુમારની તાકાત પર આ ફિલ્મ પર સટ્ટો રમાઈ રહ્યો છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમારની સાથે અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહ જોવા મળશે. પૂજા બેનર હેઠળ આ ફિલ્મનું નિર્માણ જેકી ભગનાની અને દીપશિખા દેશમુખે કર્યું છે. ફિલ્મ 'બેલ બોટમ' ફેમ ડાયરેક્ટર રણજીત એમ તિવારી આ ફિલ્મને ડિરેક્ટ કરી રહ્યા છે. Rabba song released