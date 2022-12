હૈદરાબાદ: સિનેમેટિક જગતની જાદુઈ ફિલ્મ 'અવતાર ધ વે ઓફ વોટર' (Avatar The Way of Water) બોક્સ ઓફિસ પર રિલીઝના પાંચમા દિવસે પણ ગતિ પકડી રહી છે. આ ફિલ્મ રિલીઝના છઠ્ઠા દિવસે ચાલી રહી છે. વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર અંધાધૂંધ કમાણી કરી રહી છે. ભારતમાં ફિલ્મનું કુલ કલેક્શન 150 કરોડને વટાવી ગયું છે અને ફિલ્મે તેના વિશ્વવ્યાપી કલેક્શનમાં સમગ્ર બજેટ (2900 કરોડ) કરતાં એક હજાર કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. એટલું જ નહીં આ ફિલ્મે માત્ર 5 દિવસમાં સાઉથની મેગાબ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'KGF-2' અને 'RRR' સહિત આ 5 સાઉથની ફિલ્મના કુલ વિશ્વવ્યાપી કલેક્શન કરતાં વધુ કમાણી કરી લીધી છે. આવો જાણીએ ભારતમાં અને વિશ્વભરમાં 'અવતાર 2'નું પાંચમા દિવસનું કલેક્શન કેટલું (Avatar The Way of Water Box Office Day 5) રહ્યું.

જેમ્સ કેમરોનનો જાદુ: વાસ્તવમાં 13 વર્ષ પછી પણ જેમ્સ કેમરોને તેની ફિલ્મ દ્વારા અજાયબીઓ કરી છે. વર્ષ 2009માં રીલિઝ થયેલી ફિલ્મ 'અવતાર'નો બીજો ભાગ 'અવતાર ધ વે ઓફ વોટર' પણ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ થઈ છે અને ઘણી કમાણી કરી રહી છે. કરોડો રૂપિયાની ટેક્નોલોજી, વૈજ્ઞાનિક અને અકલ્પનીય વિચારસરણીથી તૈયાર થયેલી આ ફિલ્મને જોવામાં કોઈ બ્રેક નથી.

ભારતમાં કમાણી: લગભગ રૂપિયા 2900 કરોડના જંગી બજેટમાં બનેલી આ સાયન્સ ફિક્શન મેજિક ફિલ્મ 'અવતાર 2' એ ભારતમાં રિલીઝ થતાંની સાથે જ તેના શરૂઆતના દિવસે 41 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મે ભારતમાં બીજા દિવસે શનિવારે 42 કરોડ, ત્રીજા દિવસે રવિવારે 46 કરોડ, ચોથા દિવસે સોમવારે 20 કરોડ અને પાંચમાં દિવસે મંગળવારે 16 કરોડની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મે 5 દિવસમાં ભારતીય બોક્સ ઓફિસ પર 165 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી લીધી છે. એવી ધારણા છે કે, ભારતમાં છઠ્ઠા દિવસે 'અવતાર 2' બોક્સ ઓફિસ પર 200 કરોડનો આંકડો પાર કરી જશે. તમને જણાવી દઈએ કે, આ ફિલ્મ ભારતમાં 4000 થિયેટરોમાં ચાલી રહી છે.

અવતાર 2ની 5 દિવસની કમાણી: બોક્સ ઓફિસ પર 'અવતાર 2'ના વાવાઝોડામાં ચાલુ વર્ષમાં રિલીઝ થયેલી સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની ટોપ 5 ફિલ્મો પણ ધૂમ મચાવી ગઈ છે. 'અવતાર 2' એ 5 દિવસમાં વિશ્વભરમાં 3800 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો બિઝનેસ કર્યો છે. જે સાઉથની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'KGF: ચેપ્ટર 2' (1200 કરોડ), 'ARR' (1170 કરોડ), 'પોન્નિયન સેલવાન' -1'.' (498.18 કરોડ), 'વિક્રમ' (447 કરોડ) અને 'કાંતારા' (400 કરોડ) મળીને. સાઉથની આ 5 ફિલ્મોનું કુલ વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 3700 કરોડ રૂપિયા છે.

ઉડી ગઈ આ બોલિવૂડ ફિલ્મ: આ વર્ષે રિલીઝ થયેલી બોલિવૂડની મોટાભાગની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર નિષ્ફળ રહી છે. 'અવતાર 2'નું 5 દિવસનું કલેક્શન અક્ષય કુમારની ફિલ્મ 'રામસેતુ'ના 71.84 કરોડના લાઇફટાઇમ કલેક્શન કરતાં બમણું છે. જ્યારે હૃતિક રોશન અને સૈફ અલી ખાન સ્ટારર ફિલ્મ 'વિક્રમ વેધા'એ ​​78.66 કરોડ, સુપરસ્ટાર આમિર ખાનની ફિલ્મ 'લાલ સિંહ ચઢ્ઢા'એ 58.73 કરોડ, રણબીર કપૂર સ્ટારર ફિલ્મ 'શમશેરા'એ કુલ 42.48 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું.

દ્રશ્યમ 2: અજય દેવગન સ્ટારર ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 2'નું લાઈફટાઈમ કલેક્શન રૂપિયા 221.35 કરોડ છે. જેને 'અવતાર 2' બીજા સપ્તાહમાં સરળતાથી પાર કરી જશે. આ વર્ષે તારીખ 9 સપ્ટેમ્બરે રિલીઝ થયેલી 'અવતાર 2' રણબીર કપૂર અને આલિયા ભટ્ટ સ્ટારર ફિલ્મ 'બ્રહ્માસ્ત્ર' પહેલા અઠવાડિયામાં 168.5ની નજીક પહોંચી ગઈ છે.

રણવીર સિંહની ફિલ્મના ગેરફાયદા: રોહિત શેટ્ટીની ફિલ્મ 'સર્કસ' તારીખ 23 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થઈ રહી છે. ફિલ્મમાં રણવીર સિંહ, પૂજા હેગડે અને જેકલીન ફર્નાન્ડિસ મહત્વની ભૂમિકામાં છે. રણવીર અને રોહિત શેટ્ટી ફિલ્મની રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ અહીં અવતાર 2એ સિનેમાઘરો પર કબજો જમાવી લીધો છે. ક્રિસમસ સપ્તાહમાં પણ અવતાર 2ની કમાણીમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે.