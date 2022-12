હૈદરાબાદઃ હોલીવુડના દિગ્ગજ દિગ્દર્શક જેમ્સ કેમરોન દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ 'અવતાર ધ વે ઓફ વોટર' (Avatar The Way of Water) ભારતમાં ગત તારીખ 16 ડિસેમ્બરથી રિલીઝ થઈ ગઈ (Avatar The Way of Water day one) છે. આ ફિલ્મને લઈને ભારતીય દર્શકોમાં ખાસ ક્રેઝ છે. આવી સ્થિતિમાં ફિલ્મ 'અવતાર 2'ને શરૂઆતના દિવસે જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ટ્રેડ વિશ્લેષકના મતે ફિલ્મ પહેલા જ દિવસે થિયેટરોમાં આવી ગઈ છે. પરંતુ તે રેકોર્ડ બ્રેકિંગ અપેક્ષાઓ પર ખરી ઉતરી શકી નથી, જે ફિલ્મ પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. ફિલ્મ 'અવતાર 2' હોલીવુડની ફિલ્મ 'એવેન્જર્સ એન્ડગેમ' અને સાઉથ સિનેમાની મેગાબ્લોકર ફિલ્મ KGF 2ના ઓપનિંગ ડે કલેક્શનનો રેકોર્ડ તોડવામાં નિષ્ફળ રહી છે. આવો જાણીએ કે, 'અવતાર 2'એ શરૂઆતના દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર કેટલી કમાણી કરી અને એ પણ જાણીએ કે, ફિલ્મ 'એવેન્જર્સ એન્ડગેમ' અને 'KGF 2'ની શરૂઆતના દિવસની કમાણીથી કેટલી પાછળ રહી ?

દર્શકોએ 13 વર્ષ રાહ જોઈ: 'અવતાર' (વર્ષ 2009)ની સિક્વલ માટે દર્શકોએ 13 વર્ષ રાહ જોવી પડી હતી. ભારતમાં 'અવતાર 2' દેશભરમાં 3800 સ્ક્રીન્સ પર રિલીઝ થઈ છે, જેમાં દરરોજ 17,000 શો થઈ રહ્યા છે. ફિલ્મના એડવાન્સ બુકિંગમાં પણ મોટો વધારો થયો છે. હવે 'અવતારઃ ધ વે ઓફ વોટર'નો પ્રથમ દિવસનો બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન રિપોર્ટ આવી ગયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ફિલ્મે ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ પર તેના શરૂઆતના દિવસે 30 થી 40 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે. અહેવાલ અનુસાર 'અવતારઃ ધ વે ઓફ વોટર'ના પ્રથમ દિવસે ભારતભરમાં કુલ 4,41,960 ટિકિટો વેચાઈ છે.

અવતાર 2 ની સૌથી વધુ કમાણી: 'અવતાર ધ વે ઓફ વોટર' માટે લાંબી રાહ જોવી અને ભારતમાં આ ફિલ્મનો ક્રેઝ બતાવી રહ્યો હતો કે, માર્વેલ સ્ટુડિયોની હોલિવૂડ ફિલ્મ 'અવતાર 2' જે ઓપનિંગ ડે પર ભારતમાં સૌથી વધુ કમાણી કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. 'Avengers Endgame'નો રેકોર્ડ તોડી નાખશે, પરંતુ એવું થઈ શક્યું નહીં. 'Avengers Endgame' એ ભારતમાં શરૂઆતના દિવસે 53 કરોડની કમાણી કરી હતી. રોકિંગ સ્ટાર યશ સ્ટારર ફિલ્મ 'KGF 2' એ આ વર્ષે બોક્સ ઓફિસ પર શરૂઆતના દિવસે 53.95 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું હતું.

દ્રશ્યમ 2ની કમાણી બંધ: છેલ્લા તારીખ 18 નવેમ્બરથી ભારતીય થિયેટરોમાં રાજ કરી રહેલી અજય દેવગનની ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ 2'એ બોક્સ ઓફિસ પર 200 કરોડનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. આવી સ્થિતિમાં એક મહિના પછી રિલીઝ થયેલી 'અવતાર 2'ના કારણે 'દ્રશ્યમ 2'ની કમાણીને બ્રેક લાગી ગઈ છે. આ અંદાજ સાચો સાબિત થયો કે, 'અવતાર 2'ના આગમન સાથે 'દ્રશ્યમ 2'ની કરોડોની કમાણીનો આંકડો ઘટીને લાખોમાં આવી જશે. તારીખ 14 ડિસેમ્બરે 'દ્રશ્યમ 2' એ 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું કલેક્શન કર્યું હતું. 'અવતાર 2' રિલીઝ થતાની સાથે જ 29માં દિવસે ફિલ્મની કમાણી 70 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ. હવે આ ફિલ્મના 250 કરોડના આંકડાને સ્પર્શ કરવો મુશ્કેલ લાગે છે.

અવતાર 2ની કમાણીમાં ઉછાળો: લગભગ 2000 કરોડ રૂપિયામાં બનેલી ફિલ્મ 'અવતાર 2'નો ઓપનિંગ ડે ભલે નબળો રહ્યો હોય, પરંતુ શનિવાર (તારીખ 17 ડિસેમ્બર) અને રવિવારે (તારીખ 18 ડિસેમ્બર) ફિલ્મ તેના ઓપનિંગ ડેના કલેક્શન કરતાં વધુ કલેક્શન કરી શકે છે. સપ્તાહના અંતે મોટાભાગના લોકો મૂવી જોવા માટે થિયેટરોમાં જઈ શકે છે.