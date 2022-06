તિરુપતિઃ શાહરૂખ ખાનની આગામી ફિલ્મ 'જવાન'ની અભિનેત્રી નયનતારાએ ફિલ્મ નિર્માતા વિગ્નેશ શિવન સાથે લગ્ન કર્યા (Marriage of Nayantara and Vignesh Shivan) છે. ગુરુવારે બંનેએ ચેન્નાઈના એક રિસોર્ટમાં સંબંધીઓ અને નજીકના લોકોની હાજરીમાં એકબીજા પ્રેમને તાતણે જોડાયા હતા. 9 જૂને લગ્ન બાદ બંને તિરુપતિ મંદિર પહોંચ્યા અને બાલાજીના આશીર્વાદ લીધા. જો કે આ દરમિયાન બંનેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થયો હતો, જેમાં નયનતારા મંદિર પરિસરમાં ચપ્પલ પહેરેલી જોવા મળે છે. આ માટે તેણીને જોરદાર ટ્રોલ કરવામાં આવી હતી. વિગ્નેશ શિવને તિરુપતિ દેવસ્થાનમને પત્ર લખીને તિરુપતિ એઝુમલયન મંદિર પરિસરમાં જૂતા પહેરવાની ભૂલ બદલ (Apology letter of Vignesh Shivan) માફી માંગી છે.

નયનતારા અને વિગ્નેશે લગ્ન પછી કરી મોટી ભૂલ, માંગી માફી

વિગ્નેશ શિવનની પૂછપરછ: નયનતારા-વિગ્નેશ 10 જૂને તિરુપતિ એઝુમલયન મંદિર ગયા હતા અને મંદિરની સામે ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું. તેણે એવા વિસ્તારમાં શૂઝ પહેરીને ફોટોશૂટ કરાવ્યું જ્યાં પગરખાં પહેરીને ચાલવાની મનાઈ છે. તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. આ વાતની જાણ થતાં દેવસ્થાનમ વિજિલન્સ વિભાગે ફોન પર વિગ્નેશ શિવનની પૂછપરછ કરી હતી. વિગ્નેશ શિવને પછી સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તે એક અજાણતા ભૂલ હતી અને માફીનો પત્ર જારી કર્યો.

તે લગ્ન પછી પણ ઘરે ગયા વિના સીધો તિરુપતિ આવી ગયો હતો: આ કેસમાં વિગ્નેશે મંદિરને પત્ર લખ્યો હતો કે તે લગ્ન પછી પણ ઘરે ગયા વિના સીધો તિરુપતિ આવી ગયો હતો અને ઇઝુમલયનના લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. તેણે વધુમાં કહ્યું કે, જો ચાહકો તેને જોશે તો તેઓ તેને ઘેરી લેશે. તેથી તેણે ઝડપથી ફોટોશૂટ લેવાનું અને બહાર નીકળવાનું નક્કી કર્યું, પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં પગરખાં પહેરીને ચાલતા કોઈની નોંધ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.