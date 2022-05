હૈદરાબાદઃ હિન્દી સિનેમામાં દેશના પ્રખ્યાત અને સફળ ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાના પરિવાર પર ફિલ્મ (movie on Ratan Tata family) બનવા જઈ રહી છે. ટી-સિરીઝ એ તેના ઓફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર આ જાણકારી (Announcement of film on industrialist Ratan Tata family) આપી છે. ટી-સિરીઝ અને ઓલમાઇટી મોશન પિક્ચર્સે બિઝનેસ જગતના પ્રામાણિક અને નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિ રતન ટાટાના પરિવાર પર ફિલ્મ બનાવવા માટે હાથ મિલાવ્યા છે. હવે દર્શકોને તેમની ઉદારતા જોઈને રતન ટાટાના પરિવારને નજીકથી જાણવાનો મોકો મળશે.

સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મની જાહેરાત: ટી-સિરીઝ ફિલ્મ્સ અને ઓલમાઇટી મોશન પિક્ચર્સે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા રતન ટાટાના પરિવાર પરની ફિલ્મની જાહેરાત કરી છે. આ પોસ્ટમાં તેણે જણાવ્યું છે કે કંપનીએ આ દિગ્ગજ બિઝનેસ હાઉસની સ્ટોરીના રાઇટ્સ ખરીદ્યા છે. પોસ્ટમાં વધુમાં લખ્યું છે કે આ પરિવારની ત્રણ પેઢીઓએ દેશને આગળ લઈ જવા માટે સખત મહેનત કરી છે. પોસ્ટમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ટી-સિરીઝ અને ઓલમાઇટી મોશન પિક્ચર્સે હેશટેગ 'ધ ટાટા' સાથે દેશના મહાન બિઝનેસ પરિવારની કહાની દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે.

શું હશે ફિલ્મની સ્ટોરી : આ ફિલ્મમાં ટાટા પરિવારના ઈતિહાસ પર નજર કરવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે, લેબલે ફિલ્મનું શૂટિંગ ક્યારે અને ક્યાં શરૂ થશે તેની કોઈ માહિતી નથી આપી. સાથે જ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ વિશે પણ કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. હજુ સુધી તે કહેવામાં આવ્યું નથી કે તે ફિલ્મ ફોર્મેટમાં બનાવવામાં આવશે કે વેબ-સિરીઝ.

કુટુંબનો ઇતિહાસ અહીંથી લેવામાં આવ્યો: તમને જણાવી દઈએ કે, ટાટા પરિવારને પડદા પર રજૂ કરવા માટે, પીઢ પત્રકાર અને લેખ ગિરીશ કુબેરના પુસ્તક 'ધ ટાટા હાઉ અ ફેમિલી બિલ્ડ્સ એ બિઝનેસ એન્ડ નેશન'માંથી સ્ટોરી તૈયાર કરવામાં આવશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કંપનીએ હાલમાં જ આ પુસ્તકના અધિકારો ખરીદ્યા છે.