અમરાવતીઃ સાયબર ઠગ સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા(FRAUDSTERS USING SONU SOODS NAME) છેતરપિંડીનો તાજો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જ્યાં અભિનેતા સોનુ સૂદના નામે એક મહિલાના બેંક ખાતામાંથી ઓનલાઈન પૈસાની ચોરી (Money theft online) કરવામાં આવી હતી. (Fraud of Rs 95,000 with a woman) આંધ્રપ્રદેશના રાજમહેન્દ્રવરમમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. સીઆઈ મધુબાબુના જણાવ્યા અનુસાર, શહેરના સીટીઆરઆઈ ભાસ્કરનગર વિસ્તારમાં રહેતા ડી. સત્યશ્રીને છ મહિનાનો પુત્ર છે. બાળક કોઈ લાંબી બીમારીથી પીડિત છે અને તેની સારવાર માટે તેને લાખો રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે.

સોનુ સૂદની ઓફિસમાંથી બોલી રહ્યો છે અને તે આર્થિક મદદ કરશે: તેણે કહ્યું કે મહિલા પાસે એટલા પૈસા નથી અને તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના મિત્રો અને સંબંધીઓ પાસેથી મદદ માંગી હતી. 27 જૂને એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ સત્યશ્રીને ફોન કરીને કહ્યું કે તે સોનુ સૂદની ઓફિસમાંથી બોલી રહ્યો છે અને તે આર્થિક મદદ કરશે. તેણે પોતાના બેંક ખાતાની વિગતો આપતાં જ સાયબર ઠગ્સે ફોન પર કોઈપણ ડેસ્ક એપ ઇન્સ્ટોલ કરીને વિગતો દાખલ કરવાનું સૂચન કર્યું. સત્યશ્રીએ એપમાં સંપૂર્ણ વિગતો દાખલ કરી. બાદમાં તેને રોકડ રકમ મળી ન હતી, પરંતુ સત્યશ્રીના બેંક ખાતામાંથી 95,000 રૂપિયા ઉપડી ગયા હતા. આ બાબતની જાણ થતાં તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

3.82 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા: નોંધનીય છે કે થોડા દિવસો પહેલા જ બોલિવૂડ પ્રોડ્યુસર બોની કપૂરનું ક્રેડિટ કાર્ડ 4 લાખ રૂપિયાની કથિત રીતે બનાવટી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ફરિયાદ અનુસાર, 9 ફેબ્રુઆરીએ કપૂરના ખાતામાંથી કપટપૂર્ણ વ્યવહારમાં 3.82 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. માહિતી મળતા જ બોનીએ તરત જ બેંક સાથે વાત કરી અને મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. હાલ સમગ્ર મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. જો કે હજુ સુધી આરોપીઓ ઝડપાયા નથી.