બેઈજિંગઃ ચીનમાં જોવા મળતી ભારતીય ફિલ્મોની યાદીમાં વધુ એક ફિલ્મનું નામ જોડાવા જઈ રહ્યું છે. તે ફિલ્મ છે અમિતાભ બચ્ચન અને તાપસી પન્નુની (Amitabh and Taapsee film Pink) ફિલ્મ પિંક (film pink will release in china), જેનું નિર્દેશન અનિરુદ્ધ રોય દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આધુનિક યુગની મહિલાઓની દુર્દશા પર આધારિત ચીનમાં રિલીઝ થનારી આ ફિલ્મ (movie pink in china) ત્રણ છોકરીઓની સ્ટોરી કહે છે. પાર્ટીમાં 3 યુવતીઓ સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું. એક છોકરીએ સ્વબચાવમાં છોકરાને દારૂની બોટલ વડે માર્યો. પરંતુ છોકરાએ 'સ્વેચ્છાએ ઇજા પહોંચાડવાનો' કેસ નોંધાવ્યો. એક મહિલા વકીલ આગળ આવીને તેનો બચાવ કરવાનું નક્કી કરે છે.

ફિલ્મ ચીનમાં થશે રિલીઝ: 'દંગલ' અને 'સિક્રેટ સુપરસ્ટાર' પછી હવે પિંક ફિલ્મ પણ ચીનમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. વાસ્તવમાં સાવચેત અવલોકન દ્વારા એ શોધવું મુશ્કેલ નથી કે, વાસ્તવિક થીમવાળી ભારતીય ફિલ્મ હંમેશા ચીનમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય રહી છે. આ ફિલ્મ દ્વારા ઘણા ચાઈનીઝ અને ઈન્ડિયન મિત્રો પણ બન્યા છે. ચીન અને ભારત એકબીજાના પડોશી છે અને બંને પાસે વિશાળ વસ્તી છે અને સામાજિક મુદ્દાઓમાં પણ સમાનતા છે.

આ ફિલ્મમાં ગીત કે નૃત્ય નથી: ચીની પ્રેક્ષકો ભારતીય વાસ્તવવાદની થીમ સાથે પડઘો પાડી શકે છે. "મૂવીનો સૌથી રોમાંચક ભાગ કોર્ટ ટ્રાયલ સીન છે. મૂવીમાં બંને વકીલોની દલીલો લોકોને વ્યસ્ત રાખે છે. કોર્ટ રૂમમાં ઘણા સોનેરી વાક્યો છે. તે ખૂબ જ વ્યસની છે અને તે એક ભારતીય વાસ્તવિક મૂવી છે. જેમાં કોઈ પણ જાતના ગીત અથવા નૃત્ય નથી.

ફિલ્મ રિલીઝ ડેટ: ચીનની અર્થવ્યવસ્થાના વિકાસ સાથે ફિલ્મ જોવી એ ચીની લોકોના જીવનમાં મનોરંજનનું એક મહત્વપૂર્ણ સાધન બની ગયું છે. આ સમયે નવા વર્ષ અને વસંત ઉત્સવની રજાઓ ચીનમાં આવી રહી છે અને વધુને વધુ ચીની લોકો ફિલ્મ દ્વારા લાવવામાં આવેલા આનંદનો આનંદ માણવા સિનેમાઘરોમાં આવી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, તારીખ 6 જાન્યુઆરીએ ચીનના દર્શકોની સામે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી ફિલ્મ દર્શાવવામાં આવશે.