હૈદરાબાદ સાઉથના સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુનની અગાઉની ફિલ્મ પુષ્પા ધ રાઇઝએ વિશ્વભરમાં ધૂમ મચાવી હતી. ફિલ્મના ગીતો, સંવાદો અને અલ્લુની સ્ટાઈલને ચાહકોએ વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ શેર કર્યા હતા. (ALLU ARJUN HONOURED AT INDIA DAY PARADE IN NEW YORK ) હવે અલ્લુનો જાદુ અમેરિકામાં પણ ચાલ્યો છે. ત્યાં, અલ્લુનું ન્યૂયોર્કના મેયર દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું ( Allu Arjun awarded for most entertaining Actor )અને અલ્લુ સાથે મૈં ઝુકેગા નહીં… સંવાદ સાથે એંક્ટિગ કરી હતી. અલ્લુએ અહીં કેટલીક સુંદર તસવીરો પણ શેર કરી છે.

ન્યૂયોર્કમાં આ મીટિંગના કેટલાક ફોટા અલ્લુએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર ન્યૂયોર્કમાં આ મીટિંગના કેટલાક ફોટા શેર કર્યા અને લખ્યું, 'ન્યૂયોર્ક સિટીના મેયરને મળીને ખૂબ જ અભિભૂત, આ સન્માન માટે આભાર શ્રી એરિક એડમ્સ,મેં ઝૂકેગા નહીં.'

સન્માન લેતી વખતે મોટેથી હસી રહ્યો છે અલ્લુ દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં, તે કાળા કોટ-પેન્ટમાં છે અને સન્માન લેતી વખતે મોટેથી હસી રહ્યો છે. તે જ સમયે, બીજી તસવીરમાં, અલ્લુ અને એડમ્સ (મેયર) પુષ્પા ફિલ્મનું મેં ઝુકેગા નહીંનું લોકપ્રિય સ્ટેપ કરી રહ્યાં છે.

અલ્લુ અર્જુનને આ સન્માન મળ્યું અલ્લુએ આ તસવીરોમાં ત્રીજી તસવીર શેર કરી, જેમાં લખ્યું છે કે, ન્યૂયોર્કની 40મી વાર્ષિક ઈન્ડિયા ડે પરેડમાં ગ્રાન્ડ માર્શલ તરીકે સેવા આપવા બદલ અને ફિલ્મ અને મનોરંજનની દુનિયામાં તમારા યોગદાન માટે ફેડરેશન ઑફ ઈન્ડિયન એસોસિએશન દ્વારા એક અભિનેતા અને નૃત્યાંગના જે અમે પ્રેરિત કર્યા છે અને મારા કાર્ય દ્વારા દક્ષિણ એશિયા સહિત પાંચ શહેરોમાં લોકોને આકર્ષિત કર્યા, અમે અમારા શહેરના વિશાળ અને ભારતીય સમુદાયની ઉજવણી કરીએ છીએ ત્યારે તમારી સિદ્ધિનો ભાગ બનવાનો મને ગર્વ છે.

ખુશખબર ફેન્સ સાથે શેર કરી અલ્લુ અર્જુન આ સન્માન મેળવીને ખૂબ જ ખુશ છે અને તેણે આ ખુશખબર ફેન્સ સાથે શેર કરી છે. હવે ચાહકો અભિનેતાને ખૂબ જ અભિનંદન મોકલી રહ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે, અલ્લુ અર્જુન પુષ્પા ધ રૂલ (ભાગ II) સાથે ખૂબ જ જલ્દી ચાહકોની વચ્ચે પાછો ફરશે.