હૈદરાબાદ: બોલિવૂડના 'ખિલાડી કુમાર' એટલે કે અક્ષય કુમારે તેની નવી ફિલ્મ 'સૂરરાય પોટરુ'ની હિન્દી રિમેકનું (First look of Akshay Kumar new film 'Surrai Potru') શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે. સોશિયલ મીડિયા પર અક્ષયની એક તસવીર સામે (Akshay Kumar photo goes viral on social media) આવી છે, જે આ ફિલ્મ સાથે સંબંધિત હોવાનું કહેવાય છે. આ પહેલા અક્ષય કુમાર દ્વારા શૂટિંગના સમયને લગતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યો હતો. અક્ષય કુમારે ફિલ્મનું નામ જાહેર કર્યા વિના અનટાઈટલ્ડ ફિલ્મનો ટેગ આપ્યો છે. આ વીડિયોમાં તેની સાથે એક્ટ્રેસ રાધિકા મદન જોવા મળી હતી.

ફિલ્મ 'રામ સેતુ'નો લુક મેચ : વાયરલ તસવીરમાં અક્ષય કુમારના લુકની વાત કરીએ તો અભિનેતાની ફિલ્મ 'રામ સેતુ'નો લુક મેચ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ અંગે કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી. તમને જણાવી દઈએ કે, ગયા મહિને અક્ષય કુમારે ફિલ્મ 'રામ સેતુ'નું શૂટિંગ પૂરું કર્યું હતું.

પ્રોજેક્ટની શરૂઆતનો એક વીડિયો: અગાઉ, આ વર્ષની 25 એપ્રિલે, અક્ષય કુમારે તેના પ્રોજેક્ટની શરૂઆતનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. આ વીડિયોને શેર કરતા અક્ષય કુમારે લખ્યું, 'હૃદયમાં એક નાનકડી પ્રાર્થના અને નારિયેળ ફોડી, અમે એક નવી ફિલ્મ માટે શૂટ કર્યું છે, જે ફિલ્મના સપના અને તેમની શક્તિ વિશે છે, જો તમારી પાસે ફિલ્મના શીર્ષક માટે સૂચનો હોય તો આપવા હોય તો આપો, શુભેચ્છાઓ.

અક્ષયના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ: વીડિયોમાં અભિનેત્રી રાધિકા મદન નારિયેળ તોડતી જોવા મળી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, અક્ષયના આગામી પ્રોજેક્ટ્સમાં હવે 10 થી વધુ ફિલ્મો કરવામાં આવી છે. તમિલ સુપરસ્ટાર સુર્યાની ફિલ્મ 'સૂરરાઈ પોટરુ'ની હિન્દી રિમેક પણ છે, જે અભિનેતાના હાથમાં ઓસ્કારમાં ગઈ હતી. બોલિવૂડમાં ગયા વર્ષથી દક્ષિણની ઘણી ફિલ્મોની હિન્દી રિમેક પર કામ ચાલી રહ્યું છે.

સૂરરાય પોટરુની સ્ટોરી શું છે: તમને જણાવી દઈએ કે, વર્ષ 2020માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'સૂરરાય પોટરુ' એર ડેક્કનના ​​ફાઉન્ડર કેપ્ટન જી.આર. આ ફિલ્મ ગોપીનાથ અને સુધા કોંગારા પ્રસાદના જીવન પરથી પ્રેરિત છે. સુધા કોંગારા દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મને જનરલ કેટેગરીમાં બેસ્ટ એક્ટર, બેસ્ટ એક્ટ્રેસ, બેસ્ટ ડિરેક્ટર, બેસ્ટ ઓરિજિનલ સ્કોર અને અન્ય કેટેગરીમાં ઓસ્કારમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી.

અક્ષય કુમારની આવનારી ફિલ્મો: અક્ષય કુમાર પાસે 'પૃથ્વીરાજ', 'રામ સેતુ', 'OMG 2', 'ગોરખા', 'મિશન સિન્ડ્રેલા', 'રક્ષાબંધન' અને 'સેલ્ફી' સહિત 8-10 ફિલ્મો છે. આવી સ્થિતિમાં, આગામી બે-ત્રણ વર્ષમાં સિનેમા અને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અક્ષય કુમારની ફિલ્મોથી ભરપૂર હશે.