હૈદરાબાદઃ અજય દેવગણ અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા સ્ટારર ફિલ્મ 'થેંક ગોડ'નું ટ્રેલર શુક્રવારે રિલીઝ (movie Thank God trailer release) કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલરમાં અજય અને સિદ્ધાર્થનું જોરદાર કામ જોવા મળી રહ્યું છે. આ ફિલ્મમાં રકુલ પ્રીત સિંહ પણ મહત્વના રોલમાં છે. આ પહેલા અજય દેવગને ફિલ્મ 'થેંક ગોડ'નું પોતાનું ફર્સ્ટ લૂક પોસ્ટર રિલીઝ (Ajay Devgan Thank God First look poster ) કર્યું હતું, જેમાં અજય સૂટ-બૂટમાં છે અને દાઢીવાળા લુકમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અજય રાજાની ખુરશી પર બેઠો છે અને સિંહથી ઓછો દેખાતો નથી.

ચાહકોની આતુરતા વધારી: પોસ્ટર શેર કરતા અજયે લખ્યું હતું, 'આ દિવાળીએ તમે અને તમારો પરિવાર ચિત્રગુપ્તમાં ગેમ રમવા આવી રહ્યા છો, ટ્રેલર આવતીકાલે આવશે અને ફિલ્મ 25 ઓક્ટોબરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ (Movie Thank God Release Date) થશે. અજયે આ જાહેરાતથી ચાહકોની આતુરતા વધારી દીધી હતી.

ફેન્સ હવે દિવાળીની રાહ જોતા હશે: અજયના ફેન્સ હવે દિવાળીની રાહ જોતા હશે. થેન્ક ગોડ ફિલ્મ રોમેન્ટિક-કોમેડી-ડ્રામા જોનરની ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન ઈન્દ્ર કુમારે કર્યું છે, જેમણે ફિલ્મ 'મસ્તી' જેવી 'ટોટલ ધમાલ' બનાવી છે.

ફિલ્મની પ્રશંસા કરવામાં આવી: તમને જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા અજય દેવગન હોમ-પ્રોડક્શનની ફિલ્મ 'રનવે-34'માં જોવા મળ્યો હતો, જેમાં તેની સાથે અમિતાભ બચ્ચન અને રકુલ પ્રીત સિંહ લીડ રોલમાં હતા. આ ફિલ્મ 29મી એપ્રિલે રિલીઝ થઈ હતી. વિવેચકો દ્વારા ફિલ્મની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.