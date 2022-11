દિલ્હી: પશ્ચિમ દિલ્હીના હરિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અશોક નગરમાં પતિ, પત્ની અને નોકરાણીની હત્યાના કેસમાં કાર્યવાહી કરીને પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ (Arrest of two accused) કરી છે (two arrested in triple murder case in delhi ). આરોપીઓના નામ સચિન અને સુજીત જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ હત્યાનું કારણ આરોપીની નારાજગી હોવાનું કહેવાય છે, જેના કારણે તેણે આવું પગલું ભર્યું હતું. પોલીસ આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓને પણ શોધી રહી છે.

આરોપી અનિલ અને તેની પ્રેમિકા મૃતક સમીરની પત્ની શાલુના બ્યુટી પાર્લરમાં કામ કરતા હતા. તાજેતરમાં શાલુએ અનિલની ગર્લફ્રેન્ડને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકી હતી. સાથે જ સમીરે આરોપીઓને ધમકી પણ આપી હતી. આ પછી અનિલ ખૂબ ગુસ્સે થઈ ગયો અને તેણે સમીર અને તેની પત્નીની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ માટે તેણે તેના અન્ય કેટલાક સાથીઓ સાથે મળીને એક યોજના બનાવી હતી. મંગળવારે સવારે જ્યારે આરોપીઓ આ દુષ્કર્મને અંજામ આપી રહ્યા હતા. તે જ સમયે નોકરાણી પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ, ત્યારબાદ આરોપીઓએ તેને પણ મારી નાખી હતી. આ પછી બધા ઘરમાં હાજર મોબાઈલ અને કિંમતી સામાન લઈને ફરાર થઈ ગયા હતા. - ઘનશ્યામ બંસલે,જિલ્લા ડીસીપી

સીસીટીવી ફૂટેજ: પોલીસે જણાવ્યું કે ચોરીની વસ્તુઓની સાથે ઘટનામાં વપરાયેલ હથિયાર પણ મળી આવ્યું છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે આરોપીઓ સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ ઘરમાં આવ્યા હતા અને સવારે 9 વાગ્યે તેઓ ઘરની બહાર ભાગતા જોવા મળ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે નોકરાણી સપના ઘરે આવે તેની 10 મિનિટ પહેલા આરોપી અનિલ પહોંચી ગયો હતો. સપનાનો મૃતદેહ નીચેના માળેથી મળી આવ્યો હતો. સાથે જ મૃતક સમીરના ચહેરા પર અનેક ઘાના નિશાન હતા. આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓને શોધવા માટે પોલીસ સતત દરોડા પાડી રહી છે.