ઉતરાખંડ: ચંદ્રમણી ચોક ખાતે અકસ્માત સર્જાયો (Truck accident at Dehradun Chandramani Chowk)હતો. બેકાબૂ ટ્રકની નીચે ઘણા લોકો દટાઈ ગયા હતા. માહિતી આપ્યા બાદ લાંબા સમય બાદ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. બેકાબુ ટ્રકે ત્રણ બાઇક સવારોને કચડી નાખ્યા (An uncontrolled truck crushed three bikers) હતા. આ અકસ્માતમાં માત્ર એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું. આ ઘટના પોલીસ સ્ટેશન પટેલ નગર વિસ્તારની છે. ઘટના બાદ રોડ પર લાંબો ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો.

એક ટ્રક બેકાબૂ થઈ ગઈ: કોતવાલી પટેલનાગ વિસ્તારમાં આજે સવારે એક ટ્રક બેકાબૂ થઈ ગઈ હતી અને તેણે ત્રણ બાઇક સવારોને કચડી નાખ્યા હતા. આ સાથે ટ્રકે દુકાનદારને પણ કચડી નાખ્યો હતો. માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, ઇજાગ્રસ્તોને બચાવીને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. જેમાં બાઇક સવારનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું હતું. બનાવ અંગે પોલીસ દ્વારા આગોતરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ટ્રકની બ્રેક ફેઈલ થઈ ગઈ: આજે સવારે સહારનપુર તરફથી આવતી એક બેકાબૂ ટ્રકે ચંદ્રબાની પાસે રેડ્ડી સહિત ત્રણ મોટરસાઇકલ સવારો અને એક દુકાનદારને કચડી નાખ્યા હતા. પોલીસને માહિતી મળતાની સાથે જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી કચડાયેલા બાઇક સવારોને બચાવી લેવાયા હતા. ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન એક વ્યક્તિનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. સીઓ સદર સર્વેશ પંવારે જણાવ્યું કે પ્રથમ નજરે ટ્રકની બ્રેક ફેઈલ થઈ ગઈ છે. કારણ કે ટ્રક ચાલક લાંબા અંતરેથી હોર્ન વગાડીને આવી રહ્યો હતો. બનાવ અંગે પોલીસ દ્વારા આગોતરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.