બિહાર: પૂર્ણિયા જિલ્લામાં પોલીસે આવી ગરોળી શોધી કાઢી છે, જેની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં એક કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી રહી (Lizard found in Purnea worth one crore) છે. પૂર્ણિયા પોલીસે પ્રતિબંધિત ટોકે ગેકો ગરોળી સાથે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. ગરોળીની આ જાતિની કિંમત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં લગભગ એક કરોડ રૂપિયા છે . આ ગરોળીને દાણચોરી માટે દિલ્હી લઈ જવામાં આવી રહી (Smugglers were taking lizards to Delhi) હતી. ગુપ્ત માહિતીના આધારે પોલીસે બૈસી વિસ્તારમાં એક દવાની દુકાન પર દરોડો પાડીને ગરોળી મળી આવી હતી.

પૂર્ણિયામાં એક કરોડની કિંમતની ગરોળી મળી: ગુપ્ત માહિતીના આધારે, પોલીસે બ્યાસી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક દવાની દુકાન તાજ મેડિસિન હોલમાં દરોડો પાડ્યો અને 'ટોકે ગીકો' જાતિની કાળી ગરોળી જપ્ત કરી. તસ્કરો તેને દિલ્હીના બજારમાં મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત એક કરોડ રૂપિયા છે. આ ઉપરાંત દુકાનમાંથી કોડીન યુક્ત કફ સિરપના 50 પેકેટ પણ મળી આવ્યા હતા. આ માહિતી બિયાસી એસડીપીઓ આદિત્ય કુમારે આપી હતી.

પશ્ચિમ બંગાળથી લાવવામાં આવી હતી ગરોળીઃ એસડીપીઓએ જણાવ્યું કે આ ગરોળી પશ્ચિમ બંગાળના કરંડીઘીથી લાવવામાં આવી હતી. આ કેસમાં પોલીસે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. આરોપી દવાનો દુકાનદાર ફરાર હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ દુકાનદારની ધરપકડ કરવા માટે ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડી રહી છે અને આ કેસમાં અન્ય કોણ કોણ સામેલ છે તે શોધી રહી છે. એસડીપીઓએ જણાવ્યું કે ધરપકડ કરાયેલા લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં આ કેસમાં આ ગેંગનો પર્દાફાશ થશે.

"આ ગરોળી પશ્ચિમ બંગાળના કરંદીઘીથી લાવવામાં આવી હતી. પોલીસે આ કેસમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. આરોપી ડ્રગ ડીલર ફરાર છે. ધરપકડ કરવા અને આ કેસમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલ છે તે જાણવા માટે ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અન્ય કોણ છે. આમાં સામેલ લોકો. દાણચોરો તેને દિલ્હીના બજારમાં મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા" - આદિત્ય કુમાર, SDPO

'ટોકે ગેકો' ગરોળીનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે: તેનો ઉપયોગ દવાઓના ઉત્પાદનમાં થાય છે જે પુરુષત્વ વધારે છે. નપુંસકતા, ડાયાબિટીસ, એઇડ્સ અને કેન્સર માટેની પરંપરાગત દવાઓ તેના માંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ પુરુષત્વ વધારવા માટે પણ થાય છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં તેની ખૂબ માંગ છે. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં ટોકે ગેકોસને સારા નસીબ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે કિડની અને ફેફસાંને મજબૂત બનાવે છે. તેનો ઉપયોગ ચીનમાં ચીની પરંપરાગત દવાઓમાં પણ થાય છે.

'ટોકે ગેકો' ક્યાં જોવા મળે છેઃ 'ટોકે ગેકો' એક દુર્લભ ગરોળી છે, જે 'ટોક-કે' જેવો અવાજ કરે છે, જેના કારણે તેને 'ટોકે ગેકો' કહેવામાં આવે છે. આ ગરોળી દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા, બિહાર, ઇન્ડોનેશિયા, બાંગ્લાદેશ, પૂર્વોત્તર ભારત, ફિલિપાઇન્સ અને નેપાળમાં જોવા મળે છે. જંગલોના સતત કટીંગને કારણે તેનો અંત આવી રહ્યો છે. કિશનગંજ મારફતે દરરોજ તેની દાણચોરી થાય છે.

'ટોકે ગેકો' ગરોળી કેવી છે: ટોકે ગેકોની લંબાઈ લગભગ 35 સે.મી. તેનો આકાર પણ સિલિન્ડર જેવો છે. શરીરનો નીચેનો ભાગ સપાટ છે. આ ગરોળીની ચામડી પર લાલ ફોલ્લીઓ છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ ગરોળી પર્યાવરણ અનુસાર તેનો રંગ બદલે છે.