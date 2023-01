કર્ણાટક: પોલીસે શનિવારે બેંગલુરુમાં પ્રતિષ્ઠિત નેશનલ એકેડેમી ફોર લર્નિંગ (NAFL) સ્કૂલને બોમ્બની ધમકી મળી (Bomb scare in Bengaluru school )હતી. પોલીસે આ સંબંધમાં શાળામાંથી એક સગીર છોકરાને ઝડપી લીધો હતો અને તેને રાજ્ય જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડની કસ્ટડીમાં સોંપ્યો (Minor boy did it for fun sent to Juvenile Board ) હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસે આઈપી એડ્રેસ દ્વારા છોકરાને શોધી કાઢ્યો હતો અને જ્યારે તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે છોકરાએ કહ્યું હતું કે તેણે મજા માણવા માટે આવું કર્યું હતું. તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે તેને ગૂગલ સર્ચથી સ્કૂલનું ઓફિશિયલ ઈમેલ આઈડી મળ્યું છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર: શુક્રવારે બેંગલુરુના બસવેશ્વરા નગર વિસ્તારમાં બોમ્બની ધમકીને પગલે નેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ (Student sends bomb threat email to NPS school) જૂથ દ્વારા સંચાલિત NAFL સ્કૂલના પરિસરમાં તણાવ પ્રવર્તી રહ્યો હતો. બોમ્બની ધમકી શાળાના સત્તાવાર ઈમેલ આઈડી દ્વારા આપવામાં આવી હતી. ઈમેલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પરિસરમાં ચાર જિલેટીન સ્ટીક્સ રાખવામાં આવી છે, જે લંચ સમયે વિસ્ફોટ થવા જઈ રહી છે. શાળાના સ્ટાફે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી. લગભગ 1,000 શાળાના બાળકોને વર્ગખંડમાંથી બહાર મોકલીને સલામત સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ અને ડોગ સ્ક્વોડે શાળાના પરિસરમાં કોમ્બિંગ કર્યું હતું અને તેને પાછળથી છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કર્યું હતું.

DCPની પ્રતિક્રિયા: 'પોલીસે કેસ નોંધ્યો અને આઈપી એડ્રેસના આધારે તપાસ કરી અને જાણવા મળ્યું કે આ એક સગીર છોકરાએ કર્યું હતું. પૂછપરછ દરમિયાન, છોકરાએ પોલીસને કહ્યું કે તેણે આ કૃત્ય મનોરંજન માટે કર્યું હતું. છોકરાને ટેટ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડની કસ્ટડીમાં સોંપવામાં આવ્યો છે,' પશ્ચિમ વિભાગના ડીસીપી, લક્ષ્મણ નિમ્બરાગીએ જણાવ્યું હતું.

સિટી સિવિલ કોર્ટમાં બોમ્બની ધમકીનો કોલ, બેંગ્લોર: વિધાના સોઢા પોલીસે ગઈકાલે સિટી સિવિલ કોર્ટમાં બોમ્બ મૂકવાની ધમકી આપનાર આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. કડુગોડીનો રહેવાસી સુનીલ ધરપકડ કરાયેલ આરોપી છે. થોડા મહિના પહેલા એક ગુનાહિત કેસમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 3 જાન્યુઆરીએ સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ તેણે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ નંબર 112 પર ફોન કરીને ધમકી આપી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક બોમ્બ ડિટેક્શન સ્કવોડને ઘટનાસ્થળે બોલાવી તપાસ હાથ ધરી હતી. તમામ જગ્યાએ શોધખોળ કરવા છતાં બોમ્બ મળ્યો ન હતો. અંતે, પોલીસે પુષ્ટિ કરી કે તે ફેક કોલ હતો.