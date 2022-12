દિલ્હી: ગાઝિયાબાદના મોદીનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, એક મકાનમાલિકે રૂ. 60 લાખ (Landlord wanted to grab Rs 60 lakh)ની લોન પરત ન કરવા બદલ તેના ભાડૂત (Research scholar murdered by landlord in Ghaziabad ) હત્યા કરી નાખી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ હત્યા કર્યા બાદ મૃતદેહના ચાર ટુકડા કરી દીધા હતા અને તેને ગંગા નહેરમાં ફેંકી દીધો (killer cut dead body into 4 pieces after murder) હતો. મૃતકની ઓળખ અંકિત ખોકર તરીકે થઈ છે, જે પીએચડીનો વિદ્યાર્થી હતો.

ગાઝિયાબાદ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર: મોદી નગરના રહેવાસી અંકિત ખોકરની 6 ઓક્ટોબરે હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો છે. આ કેસમાં પોલીસે મકાન માલિક ઉમેશ શર્મા અને તેના પાંચ સહયોગીની અટકાયત કરી છે. અંકિત લખનૌની બીઆર આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી કરી રહ્યો હતો અને થોડા સમય પહેલા મોદીનગરમાં રહેવા આવ્યો હતો, જ્યાં તે ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો. અંકિતના પરિવારે મોદીનગરમાં એક જમીન વેચી હતી, જેની રકમ તેમના ખાતામાં આવી હતી. તે જ રકમમાંથી મકાનમાલિકે તેની પાસે 60 લાખ રૂપિયાની લોન માંગી હતી, જેના વિશ્વાસ પર તેણે આપી દીધી હતી. આરોપ છે કે તેણે લોન ચૂકવવી ન હતી તેથી તેણે 6 ઓક્ટોબરે આ હત્યા કરી હતી. અંકિત મૂળ બાગપતનો રહેવાસી હતો અને તેના માતા-પિતાનું થોડા સમય પહેલા અવસાન થયું હતું, જેના કારણે મકાન માલિકને લાગ્યું કે તેને શોધવા માટે કોઈ નહીં આવે.

આ રીતે થયો મામલોઃ અંકિત 6 ઓક્ટોબરથી ઓળખાયો ન હતો. તેના મિત્રએ સતત તેનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે ફોન ઉપાડતો ન હતો. ચેટ મેસેજ પણ કર્યા હતા પણ કોઈ રિસ્પોન્સ ન હતો. જો કે, આ દરમિયાન મકાન માલિકે અંકિતના ફોનનો ઉપયોગ કર્યો અને ચેટનો જવાબ આપ્યો, જેથી કોઈને શંકા ન જાય, પરંતુ લખાણમાં સ્પેલિંગની ભૂલને કારણે અંકિતના મિત્રને શંકા ગઈ અને તેણે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી.

ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી: 12 ડિસેમ્બરે મોદીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અંકિતના ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. જ્યારે તેના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે મોટી રકમ ટ્રાન્સફર થઈ હતી. દરમિયાન કોઈને શંકા ન થાય તે માટે મકાનમાલિક સતત તેનો ફોન પણ વાપરતો હતો, પરંતુ તેણે ફોન રિસીવ કર્યો ન હતો. તેનો હેતુ એ હતો કે તે અંકિતના મિત્રોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં સફળ રહેશે. દરમિયાન અંકિતના મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને આરોપી મકાન માલિકે તેની બેંકમાંથી લાખો રૂપિયાની રોકડ ઉપાડી લીધી હતી. પોલીસે આ તમામ કડીઓ જોડીને ઉમેશ અને તેના પાંચ સાથીઓને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. જો કે, આ કેસમાં પોલીસ સમક્ષ પણ પડકાર એ છે કે હજુ સુધી પોલીસને મૃતદેહનો એક ટુકડો પણ મળ્યો નથી. આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.