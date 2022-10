હરિયાણા: ડેરા સચ્ચા સૌદાના વડા ગુરમીત રામ રહીમને મળેલી જામીનનો વિવાદ અટકવાનો નથી. રામ રહીમની જામીનને પંજાબ હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો (Ram Rahim parole challenge in High Court)છે. એડવોકેટ એચસી અરોરાએ રામ રહીમની જામીન રદ કરવા માટે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી (Application in High Court for cancellation of bail)છે, જેની સુનાવણી થોડા દિવસોમાં થશે.

હરિયાણા સરકારને પણ નોટિસ મોકલવામાં આવી હતીઃ પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટના વકીલ એચસી અરોરાએ અગાઉ હરિયાણા સરકારને કાનૂની નોટિસ મોકલી(Legal notice sent to Haryana Govt) હતી. લીગલ નોટિસમાં હરિયાણા સરકારને રામ રહીમની જામીન તાત્કાલિક ફગાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.હાઈકોર્ટના વકીલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી લીગલ નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રામ રહીમના જામીનને ફગાવી દેવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જાણે હરિયાણા સરકાર રામ રહીમ રહીમને લાડ કરી રહી છે.

દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપી: રામ રહીમ પોતાના યુટ્યુબ પર વીડિયો પણ અપલોડ કરી રહ્યો છે જેના કારણે તેના ફોલોઅર્સ વધી રહ્યા છે. દુષ્કર્મ અને હત્યાના આરોપીને આ રીતે રાખવા કેટલું યોગ્ય છે. નોટિસમાં રામ રહીમ રહીમ દ્વારા યુટ્યુબ પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલ વીડિયોને પણ તાત્કાલિક ડિલીટ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.