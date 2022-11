તેલંગણા: તેણીના માતા-પિતા તેમની પુત્રી સાથે સખત વર્તન કરતા હતા, જેણે તેમની ચિંતા કર્યા વિના એક યુવાનને પ્રેમ કર્યો હતો અને લગ્ન કર્યા હતા. તેણીને તેના સાસરિયાના ઘરેથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું (Abducted from in-laws house)હતું, તે ભૂલીને પણ કે તે તેમની પુત્રી છે. તેણીને ગંભીર રીતે મારવામાં આવી હતી (shaved daughter head for doing love marriage) અને કારમાં લઈ જવામાં આવી હતી. રાત્રે તેઓએ તેણીનો વિચાર બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે, પરિણામના અભાવને કારણે, તેઓએ આખરે હાર માની લીધી. યુવતી તેના માતા-પિતાના ત્રાસ વિશે જણાવતા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી.

યુવતીનું અપહરણ કર્યું: જગતિયાલ ગ્રામીણ પોલીસના અહેવાલ મુજબ, જગતિયાલ જિલ્લાના બાલાપલ્લી ગ્રામીણ મંડળના જક્કુલા મધુ (23) અને રાયકલ મંડળના ઇટિક્યાલાના જુવાજી અક્ષિતા (20) વચ્ચે પ્રેમ થયો હતો. માતા-પિતાએ ના પાડતાં યુવતીએ ગુપ્ત રીતે લગ્ન કરી લીધા હતા. અક્ષિતાના પરિવારના સભ્યો જેઓ બે કારમાં આવ્યા હતા તેઓએ રવિવારે સાંજે મધુના પરિવાર પર હુમલો કર્યો હતો જ્યારે તે તેની સાસુના ઘરે હતી અને યુવતીનું અપહરણ કર્યું હતું. તેઓએ યુવતીને બળજબરીથી કારમાં બેસાડી ગંભીર રીતે માર માર્યો હતો. તેણીની ચીસો છતાં તેઓએ તેણીનું માથું મુંડાવ્યું (Parents shaved daughter head)હતું.

માતા-પિતા સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે: યુવતી સોમવારે જગતિયાલ ગ્રામીણ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને પોલીસને ઘટનાનો ખુલાસો કર્યો હતો. એસઆઈ અનિલે ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી અને પીડિતાને ખાતરી આપી કે ન્યાય મળશે. તેણે કહ્યું કે છોકરીને તેના પતિને સોંપી દેવામાં આવી છે અને તેના માતા-પિતા સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.