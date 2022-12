દિલ્હી: રાજધાની દિલ્હીના સમયપુર બદલીમાં એક મહિલા પર દુષ્કર્મનો મામલો સામે આવ્યો (neighbor raped woman in delhi) છે. મહિલા તેના પરિવાર સાથે આ વિસ્તારમાં રહે છે. મહિલાનો આરોપ છે કે થોડા મહિના પહેલા ઘરની સામે રહેતા એક યુવક સાથે તેની વાતચીત શરૂ થઈ હતી. ફોન નંબર પણ શેર કર્યા હતા. ફોન પર વાતચીત શરૂ થઈ હતી. દરમિયાન યુવકે મહિલાને મળવા માટે લિબાસપુર પાસે બોલાવી હતી.

દુષ્કર્મનો મામલો: ઘણી વખત મહિલા યુવકને મળવા માટે લિવાસપુર જતી હતી. ત્યાંથી મહિલાને રોહિણી સેક્ટર 18ની એક હોટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. ત્યાં તેને ઠંડા પીણામાં નશીલા પદાર્થ ભેળવીને બેભાન કરી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બેભાન અવસ્થામાં તેની સાથે દુષ્કર્મની ઘટનાને અંજામ આપ્યો(The young man raped the woman by intoxicating her) હતો. મહિલાનું કહેવું છે કે તે કોલ્ડ ડ્રિંક પીધા બાદ બેહોશ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે તે ભાનમાં આવ્યો ત્યારે તેના શરીર પર કોઈ કપડા નહોતા.

મહિલાનો એવો પણ આરોપ: જ્યારે તેણે આનો વિરોધ કર્યો તો યુવકે તેને ધમકી આપી અને કહ્યું કે તેણે તેનો વીડિયો બનાવ્યો છે. જો કોઈને કહેવામાં આવે કે વિરોધ કરવામાં આવે તો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ જાય છે. આ પછી તેણે આ વીડિયો બતાવીને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ(neighbor made obscene video ) કર્યું. આ વીડિયો તેના પતિને મોકલવાની ધમકી આપીને તેણે તેનું શારીરિક શોષણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. નારાજ થઈને તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ફરિયાદ કરી હતી. પીડિતાનું કાઉન્સિલિંગ કર્યા બાદ પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.