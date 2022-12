દિલ્હી: ગ્રેટર નોઈડાના દાદરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ખાસ ધર્મના યુવકે પહેલા પોતાનું નામ બદલ્યું અને પછી બીજા ધર્મની યુવતીને પ્રેમ પ્રકરણમાં ફસાવી (Haseen Saifi changed her name to Ashish) હતી. ત્યારબાદ તેણીનો અશ્લીલ વિડીયો બનાવીને તેણીને લગ્ન કરવા દબાણ કર્યું (Forced to marry her by making obscene videos)હતું. લગ્નના એક દિવસ પહેલા તેનું સત્ય સામે આવ્યું, ત્યારબાદ પીડિતાએ દાદરી પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી(Love Jihad case came to light in Noida) છે.

અશ્લીલ વીડિયો બનાવી તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરવા દબાણ: દાદરી પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી ઉમેશ બહાદુર સિંહે જણાવ્યું કે, ઉત્તરાખંડના અલ્મોડાની એક યુવતીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી છે, જેમાં તેણે જણાવ્યું છે કે દાદરી મેંગો રોડની રહેવાસી હસીન સૈફીએ તેનું નામ બદલીને આશિષ રાખ્યું હતું અને પછી તેણે આશિષ બનાવી લીધું હતું. તેની સાથે પ્રેમસંબંધનું ખોટું નાટક કરી બાદમાં તેણે તેની સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધો બાંધ્યા હતા અને અશ્લીલ વીડિયો બનાવી તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક લગ્ન કરવા દબાણ કર્યું હતું. લગ્નના એક દિવસ પહેલા જ તેનું સત્ય યુવતીની સામે આવ્યું અને તેને ખબર પડી કે તેનું નામ આશિષ ઠાકુર નહીં પરંતુ તેની સુંદર સૈફી છે. આ પછી, તેણીએ તેના વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

અશ્લીલ વીડિયો બનાવી બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું: એફઆઈઆર મુજબ, ઉત્તરાખંડની યુવતી નોઈડા સ્થિત એક કંપનીમાં કામ કરતી હતી. આરોપી યુવક પણ અન્ય કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો. મુસાફરી દરમિયાન બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ હતી જે ધીરે ધીરે પ્રેમમાં બદલાઈ ગઈ હતી. યુવકે યુવતીનો અશ્લીલ વીડિયો બનાવી બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આટલું જ નહીં, તેણે યુવતીને વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને લગ્ન માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આરોપીએ યુવતીને દાદરીની એસ્કોર્ટ કોલોનીમાં એક રૂમ પણ અપાવ્યો હતો. તે સોમવારે યુવતીને અન્ય કોઈ જગ્યાએ લઈ જઈ તેની સાથે લગ્ન કરવાનો હતો.

FIR મુજબ: આરોપી યુવતીને શોપિંગ માટે દાદરી માર્કેટમાં લઈ ગયો હતો. તે જ સમયે કોઈએ આરોપી હસીન સૈફીના પિતા શકીલને કહ્યું કે તમારો પુત્ર એસ્કોર્ટ કોલોનીમાં રહે છે. આ પછી આરોપીના પિતા શકીલ એસ્કોર્ટ કોલોનીમાં આવ્યા અને લોકોને હસીન વિશે પૂછ્યું હતું. લોકોએ કહ્યું કે આશિષ ઠાકુર અહીં રહે છે, હસીન નહીં. પરંતુ હુલિયા શકીલે તેના પુત્ર વિશે જે પણ કહ્યું તે એસ્કોર્ટ કોલોનીમાં રહેતા આશિષને જ મળતો હતો. હસીન માર્કેટમાં કોઈ કામ માટે રોકાઈ અને જ્યારે યુવતી એસ્કોર્ટ કોલોનીમાં પાછી આવી ત્યારે આસપાસના લોકોએ તેને શકીલ વિશે જણાવ્યું હતું. શકીલની વાત સાંભળ્યા બાદ આશિષ ઠાકુર બનેલા હસીન સૈફીનું સત્ય સામે આવ્યું હતુ.