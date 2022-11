મધ્યપ્રદેશ: ત્રણ હિંદુ બાળકો, જેઓ તેમના માતા-પિતાથી વિખૂટા પડી ગયા હતા. મુસ્લિમોમાં રૂપાંતરિત થયાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે બાળ સુરક્ષા આયોગના અધ્યક્ષ પ્રિયંકા કાનુન્ગો જિલ્લાના ગોહરગંજ શહેરમાં સંચાલિત ગોહરગંજના બાળ સંભાળ ગૃહમાં પહોંચ્યા હતા. ચાર, 6 અને 8 વર્ષના બાળકોએ પ્રિયંકા કાનુન્ગોને કહ્યું કે પહેલા તેમના નામ હિંદુ નામ હતા, પરંતુ ચાઈલ્ડ કેર હોમના ડિરેક્ટરે તેમના નામ બદલીને મુસ્લિમ નામો રાખ્યા છે. જ્યારે આ બાબત નેશનલ કમિશન ફોર ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શનના (National Commission for Child Protection)અધ્યક્ષના ધ્યાન પર આવી તો તેમણે ચિલ્ડ્રન હોમના ડાયરેક્ટર (MP raised the issue of conversion)ને બોલાવીને દસ્તાવેજોની તપાસ કરી તો સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો.

તે અહીંથી શરૂ થયું: માતૃ છાયા સંસ્થા (NGO) એ શાહરૂખ, રોહાના અને રુક્સાના (નવીન નામ)ને બાળ કલ્યાણ સમિતિ ભોપાલની સામે રજૂ કર્યા, જેઓ ભોપાલમાં કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન તેમના માતાપિતાથી અલગ થઈ ગયા હતા. આ પછી, બાળ કલ્યાણ સમિતિએ મામલો રાયસેન બાળ કલ્યાણ સમિતિને ટ્રાન્સફર કર્યો, કારણ કે બાળકો રાયસેનના વતની હતા. બાળ કલ્યાણ સમિતિ રાયસેને આ બાળકોને ગોડી શિશુ ગૃહ ગૌહરગંજને સોંપી દીધા જ્યાં સુધી તેમના માતાપિતા ન મળે. મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગે બાળકોનો SIR રિપોર્ટ રજૂ કરવા સૂચના આપી હતી. અહીં તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બાળકોના માતા-પિતા હિંદુ છે, તેમ છતાં ચિલ્ડ્રન હોમ ગોહરગંજે તેમના આધાર કાર્ડમાં બાળકોના નામ બદલીને મુસ્લિમ નામ રાખ્યા હતા. આધાર કાર્ડમાં બાળકોના માતા-પિતાના નામને બદલે બાળ સંભાળ ગૃહના કેરટેકર ડાયરેક્ટર હસીન પરવેઝનું નામ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે.

બાળકોની ઓળખ બદલાઈઃ નેશનલ ચિલ્ડ્રન્સ કમિશનના પ્રેસિડેન્ટ પ્રિયંક કાનુન્ગો કહે છે, "લગભગ 2 વર્ષ પહેલાં, એક પરિવારના ત્રણ ભાઈ-બહેનોને ગોહરગંજમાં એક ચિલ્ડ્રન હોમમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, આ ચિલ્ડ્રન હોમના સંચાલકે તે બાળકોનું નામ બદલ્યું હતું. તપાસ કરવા માટે આ ફરિયાદ, અમે ઓચિંતી તપાસ કરી, પછી બાળકોએ કહ્યું કે તેમના માતા-પિતા હિન્દુ છે, તેમના જૂના નામ પણ હિન્દુ છે. બાદમાં તેમના આધાર કાર્ડ મુસ્લિમ નામોથી બનાવવામાં આવ્યા હતા, બાળકોની ઓળખ બદલી નાખવામાં આવી હતી."

બાળકોના બદલાયેલા નામો પુનઃસ્થાપિત કરવા સૂચના: પ્રિયંકા કાનુન્ગો કહે છે, "બાળકોની ઓળખ બદલવી એ ભારતના બંધારણનું ઉલ્લંઘન છે, અમે સ્થળ પરના ડીપીઓને અહીંથી તમામ કાગળો જપ્ત કરવા કહ્યું છે, સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. પોલીસે વાત કરી છે. ડીપીઓને એફઆઈઆર નોંધવા, બાળકોના પરિવારજનોને ટ્રેસ કરવા અને બાળકોના બદલાયેલા નામ પુનઃસ્થાપિત કરવા સૂચના આપી છે."

તપાસની જવાબદારી પોલીસને સોંપવામાં આવીઃ હાલમાં બાળ સુરક્ષા આયોગના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પ્રિયંકા કાનુગોની સૂચનાથી પ્રશાસન દ્વારા શિશુ બાલ ગૃહ ગોહરગંજના તમામ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને કેસની વધુ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. બાળકોના ધર્માંતરણનો આ બીજો કિસ્સો જિલ્લામાં સામે આવ્યો છે, જ્યાં અન્ય સમુદાયના લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા ચિલ્ડ્રન હોમમાં ધર્માંતરણ જેવી ઘટનાઓ બની રહી છે. મામલાની ગંભીરતાને જોતા વહીવટીતંત્રએ સાવચેતીપૂર્વક પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે.