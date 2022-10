બિહાર: આરામાં ચાર દિવસથી ગુમ થયેલા બાળકનો (Mutilated body of Child found In Arrah ) વિકૃત મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. હત્યારાઓએ બાળકની ઘાતકી હત્યા કરી છે. રાક્ષસોએ બાળકના હાથ, પગ અને ગરદન અલગ-અલગ કાપીને રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં ફેંકી દીધા હતા. પોલીસે મૃતદેહને રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં ઝાડીમાંથી બહાર કાઢયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ બાળકના પરિવારજનો અને સેંકડો ગ્રામજનો એકઠા થઈ ગયા હતા. જે બાદ મૃતદેહ જોઈને લોકો ગુસ્સે થઈ ગયા અને રોડ જામ કરીને ગજરાજગંજ ઓપી સ્ટેશન ઈન્ચાર્જને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ (Demand for suspension of in-charge)કરી હતી.

ભોજપુરમાં ચાર દિવસથી ગુમ બાળકની હત્યાઃ ચાર દિવસ પહેલા ગજરાજગંજ ઓપીના હરી ટોલા ગામમાં રહેતા અશોક યાદવનો 12 વર્ષનો પુત્ર દયા કુમાર અચાનક ગાયબ થઈ ગયો હતો (Crime in Bhojpur). પોલીસ સ્ટેશનમાં કિશોરીના અપહરણનો ગુનો નોંધાયો હતો. ગત 13 ઓક્ટોબરે ગુમ થયેલા બાળક પર પડોશી ગામના છોકરાઓએ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારથી તે ગુમ હતો. આ અંગે પરિવારજનોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે આ મામલે બેદરકારી દાખવી હોવાનો આક્ષેપ સંબંધીઓનો છે. જેના કારણે બાળકને બચાવી શકાયો ન હતો. હાલ મૃતદેહની જાણ થતાં જ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી.

છોકરીની કડી સામે આવીઃ મૃતક બાળક પાંચમા ધોરણની વિદ્યાર્થી હતો. તે આરામાં રહીને અભ્યાસ કરતો હતો. કહેવાય છે કે તે તેની બહેનની પરીક્ષા આપવા ગયો હતો. દરમિયાન, સગીરે જોયું કે તેની બહેનની બાજુમાં બેઠેલી છોકરી ઉત્તરવહી ભરી શકતી નથી. સગીર તેની ઉત્તરવહી ભરવા લાગ્યો. જેના કારણે છોકરીએ તેના પરિવારજનોને બહારથી બોલાવ્યા હતા. આનાથી ગુસ્સે થઈને છોકરીના ભાઈઓએ તેને માર માર્યો હતો. ત્યારથી છોકરો ગુમ (boy missing)હતો. આજે તેનો મૃતદેહ પોલીસને રેલવે ટ્રેકની બાજુમાંથી મળી આવ્યો હતો. મહત્વની વાત એ પણ છે કે મૃતકના પરિવારજનોએ અપહરણ અને હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કર્યા બાદ પણ પોલીસ સક્રિય નહોતી.

મંદિર પાસે મૃત બાળકનો હાથ મળ્યોઃ મૃતકની મોટી માતાના જણાવ્યા મુજબ બાળકનો હાથ કૂતરો મોંમાં દબાવીને મંદિર પાસે રખડતો હતો. મંદિરના પૂજારીએ કૂતરાને જોયો અને અમને જાણ કરી. બાળકની ઓળખ હાથથી થઈ હતી. જે બાદ તેઓ પોલીસ વડાને મળવા ગયા હતા. અહીં સ્થાનિક લોકોના ગુસ્સાને જોઈને એએસપી હિમાંશુ દલ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતાં. ડોગ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક ટીમે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું છે. પીડિતાના પરિવારજનોની માંગ છે કે આરોપીઓને વહેલી તકે પકડીને સજા કરવામાં આવે.

"ગુમ થવાનો કેસ 13 ઓક્ટોબરે નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી પોલીસ બાળકની શોધ કરી રહી હતી. ડોગ સ્કવોડ, ફોરેન્સિક ટીમ અને અન્ય સાધનોની મદદ લેવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ કિશોર પાછો મળી શક્યો ન હતો. આજે ગ્રામજનોની માહિતી પર મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. હત્યા પાછળનું કારણ જાણવા પોલીસ પ્રયાસ કરી રહી છે.હાલમાં શંકાના આધારે આરોપીઓની ધરપકડ માટે દરોડા ચાલુ છે"- હિમાંશુ, એએસપી

"ગજરાજગંજ ઓપી ઈન્ચાર્જની બેદરકારીના કારણે ઘરનો દીવો બુઝાઈ ગયો છે. ચાર દિવસ પહેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણનો કેસ કર્યો હતો. તેમ છતાં બાળકની શોધખોળ થઈ ન હતી. ત્યારબાદ અમે રસ્તા પર હોબાળો મચાવ્યો હતો." જે બાદ ગજરાજગંજ ઓપીના ઈન્ચાર્જ ચંદન કુમારે ખાતરી આપી હતી કે તેઓ જલ્દી જ બાળકને શોધી લાવશે. આ પછી બાળક સાથે દિવાળી અને છઠ પૂજાની ઉજવણી કરવાની હતી. પરંતુ પોલીસ બાળકને સુરક્ષિત રીતે શોધી શકી ન હતી. " - વૃદ્ધ માતા મૃત બાળક