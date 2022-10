કર્ણાટક:પોલીસે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે માંડ્યા જિલ્લામાં 10 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ અને હત્યાના સંબંધમાં કેસ (In cases of juvenile delinquency and murder) નોંધ્યા બાદ રેકોર્ડ 14 દિવસના સમયમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી (Charge sheet submitted within 14 days )હતી. આ ભયાનક ઘટના મલવલલ્લી શહેરમાં બની હતી જેના કારણે લોકોમાં આક્રોશ અને વિરોધ થયો હતો. પોલીસે 51 વર્ષીય આરોપી કંથારાજુની ધરપકડ (51 year old accused Kantharaju arrested) કરી છે, જે એક શિક્ષક અને ટ્યુશન સેન્ટરના મેનેજર છે. તેણે તેના શરીરને ટ્યુશન સેન્ટરની પાછળ સ્થિત બાંધકામ હેઠળની બિલ્ડિંગમાં પાણીની ટાંકીમાં ફેંકી દીધી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ટ્યુશન સેન્ટરમાં 15 વર્ષથી કામ કરનાર આરોપીએ યુવતીને ચોકલેટ આપીને બાંધકામ હેઠળની બિલ્ડિંગમાં લઈ જવાની લાલચ આપી હતી.

કાયદો અને વ્યવસ્થા: ADGPઆલોક કુમારે ચાર્જશીટ ઝડપથી સબમિટ કરવા બદલ માંડ્યા જિલ્લા પોલીસની પ્રશંસા કરી."ઝડપી ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો કરવા બદલ મંડ્યા પોલીસને અભિનંદન. "તેમણે મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈ અને રાજ્યના ગૃહ પ્રધાન અરાગા જ્ઞાનેન્દ્રનો પણ તેમના સમર્થન માટે આભાર માન્યો હતો.

આદેશ: મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે પીડિત પરિવારને 10 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપ્યું હતું. વિપક્ષના નેતા સિદ્ધારમૈયા અને અન્ય નેતાઓએ પણ પરિવારની મુલાકાત લીધી હતી. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે માન્ય પરમિટ વિના ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા તમામ ટ્યુશન સેન્ટરોને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જો કોઈ ઉલ્લંઘન જણાશે તો કેસ નોંધવામાં આવશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સરકારી શિક્ષકોને પણ ટ્યુશનના ધંધામાં પોતાને સામેલ ન કરવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે.