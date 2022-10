ઉતરપ્રદેશ: જિલ્લામાં એક તરંગી વ્યક્તિએ પેટ્રોલ રેડીને સાસુ અને પત્નીને આગ ચાંપી દીધી (husband burnt his wife and mother in law)હતી. ગંભીર રીતે દાઝી જતાં સાસુનું સારવાર દરમિયાન મોત (Mother-in-law dies during treatment) નિપજ્યું હતું. સાથે જ પત્નીની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. થાના નગર કોતવાલી વિસ્તારના ગડીમલુકમાં નાની-નાની બોલાચાલી બાદ યુવકે તેની પત્ની અને સાસુ પર પેટ્રોલ છાંટીને આગ ચાંપી દીધી હતી. આ ઘટના શનિવારે સવારે 5 વાગ્યે બની હતી. પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.

પેટ્રોલ નાંખીને આગ ચાંપી: સહારનપુરમાં શનિવારે વહેલી સવારે એક યુવકે તેની પત્ની અને સાસુ પર સૂતી વખતે પેટ્રોલ નાંખીને આગ ચાંપી દીધી હતી. આ ઘટનામાં સાસુ પાયલ (42) દાઝી ગઈ હતી (A man from Saharanpur killed his mother in law). જ્યારે પત્ની રિતિકા (20)ની હાલત નાજુક હોવાનું કહેવાય છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિવાદ બાદ પત્ની તેના મામાના ઘરે આવી હતી. શામલીનો પતિ તેને લેવા સહારનપુરમાં તેના સાસરિયાંના ઘરે આવ્યો હતો. રોજબરોજના ઝઘડાથી પરેશાન પત્ની પતિ સાથે જવા તૈયાર ન હતી, આથી પતિ નીતિને બંનેને જીવતા સળગાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટના સહારનપુરના જનકપુરી પોલીસ સ્ટેશનના જનતા રોડ પર સ્થિત કૃષ્ણ ધામ કોલોનીની છે.

અન્ય મહિલા સાથે કથિત પ્રેમસંબંધઃ પોલીસ સ્ટેશનના જનતા રોડ સ્થિત કૃષ્ણધામ કોલોનીની પાયલ તેની પુત્રી રિતિકાના લગ્ન શામલીમાં રહેતા નીતિન સાથે કર્યા હતા. યુવતીના પરિવારજનોનું કહેવું છે કે યુવકના અન્ય યુવતી સાથે પ્રેમસંબંધ ચાલતો હતો. આ કારણે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રિતિકા તેના પિયર આવી હતી. રિતિકાને લઈ જવા માટે પતિ નીતિન વારંવાર ફોન કરી રહ્યો હતો. પરંતુ તેણી સાસરે ગઈ ન હતી. લગભગ 10 દિવસ પહેલા નીતિન તેની પત્ની સાથે તેના સાસરે આવ્યો હતો.રિતિકાએ જણાવ્યું કે તે વારંવાર તેના પિયરથી તેના સાસરે જવા માટે કહેતી હતી. 28 ઓક્ટોબરના રોજ નીતિનની માતા બિંદર અને સાળો આકાશ ઘરે પહોંચ્યા હતા. બંને પક્ષો વચ્ચે સમજૂતી પણ થઈ હતી. રિતિકાએ જણાવ્યું કે મારી માતાની તબિયત ખરાબ હતી. આ કારણોસર 3 નવેમ્બરના રોજ તેણે સાસરે જવાની વાત કરી હતી, પરંતુ સાસરિયા પક્ષના લોકો તે માનવા તૈયાર ન હતા.

યુવકની માતાએ ઉશ્કેર્યોઃ રિતિકા કહે છે કે શુક્રવારે વાત થઈ હતી, પરંતુ સાસરિયાં સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. આરોપ છે કે શુક્રવારની રાત્રે સાસુ બાઈન્ડરે ધમકી આપી હતી કે બંનેને પતાવી દો, બાકી હું જોઈ લઈશ. આરોપ છે કે રિતિકા અને તેની માતા પાયલ શનિવારે સવારે 4.30 વાગે સૂતા હતા. ત્યારે તેનો પતિ તેની કારમાંથી પેટ્રોલ લાવ્યો હતો. તેણે સૂતી વખતે પેટ્રોલ છાંટીને આગ લગાવી હતી. પેટ્રોલ પડતાં તેની આંખ ખૂલી ગઈ. સાસુ કહેતી હતી કે, જીવતા સળગાવી દો, બાકી હું જોઈ લઈશ.

આગથી પતિ પણ દાઝી ગયોઃ પોલીસ સ્ટેશન જનકપુરીના ઈન્સ્પેક્ટર અવનીશ ગૌતમે જણાવ્યું કે યુવકે પત્ની અને સાસુને પેટ્રોલ નાખીને આગ લગાવી દીધી હતી. તેની સાસુનું અવસાન થયું છે, જ્યારે તેની પત્નીની હાલત નાજુક છે. તેને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અકસ્માતમાં પતિ નીતિન પણ દાઝી ગયો હતો. તેનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે.