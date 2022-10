ઝારખંડ: તમાડમાં ગામના વડાને માર મારવામાં આવ્યો છે (Village Pradhan was beaten up in Tamad). ઘટના તમાડ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના લોહરી ગામની છે. અહીં ગુનેગારોએ ગામના વડાને વાંસની લાકડી વડે નિર્દયતાથી માર માર્યો હતો. ઘરથી લગભગ 500 મીટર દૂર પાણીની ટાંકી નજીકથી ગામના વડાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો(The dead body of the chief was found) હતો.

ઘટનાની વિગત: પરિવારના સભ્યોએ આ ઘટના અંગે પોલીસને જાણ કરી, ત્યારબાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહને કબજે કરીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રિમ્સ મોકલી આપ્યો. અહીં મૃતકના પરિજનોએ જણાવ્યું કે અશોક સિંહ મુંડાને બુધવારે સાંજે લગભગ 7 વાગે કોઈનો ફોન આવ્યો હતો અને ફોન પર વાત કરતાં તેઓ ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા. જ્યારે તે લાંબા સમય સુધી ઘરે ન પહોંચ્યો ત્યારે તેના પુત્ર ત્રિલોચન મુંડાએ તેના પિતાને ફોન કર્યો. પરંતુ અનેક વખત ફોન કરવા છતાં તેણે ફોનનો જવાબ આપ્યો ન હતો. જે બાદ ત્રિલોચન મુંડા તેના કાકા સત્યનારાયણ મુંડા સાથે તેના પિતાની શોધમાં નીકળ્યા હતા.બંને ઘરથી લગભગ 500 મીટરના અંતરે આવેલી પાણીની ટાંકી પાસે પહોંચ્યા ત્યારે વચ્ચેના રસ્તા પર લોહીથી લથબથ લાશ પડી હતી. જે બાદ તેણે તાત્કાલિક તેના પરિવારજનો અને પોલીસને જાણ કરી હતી. મામલાની માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને મૃતદેહનો કબજો લઈને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રાંચી રિમ્સ મોકલી દીધો અને આગળ તપાસ હાથ ધરી છે.

પ્રાથમિક તપાસ: પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી લોહીથી ખરડાયેલી વાંસની લાકડી પણ મળી આવી છે. પરિવારના સભ્યોના જણાવ્યા મુજબ, ગામના વડાને કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ નહોતી અને ગામના લોકો સાથે સારા સંબંધો હતા. આ પહેલા 23 ઓક્ટોબરે ખુંટીના મુર્હુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રુમુદકેલ પંચાયતના રૂબુઆ બિરડીહ ગામના ગ્રામ્ય પ્રમુખ સોમા મુંડા સહિત બે લોકોની પણ હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેના ત્રણ દિવસ બાદ ફરી એક વખત ગામના વડાની હત્યાથી તમાડમાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ છે.