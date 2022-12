બિહાર: બેગુસરાયમાં, વીરપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં(Dead Body Of girl Child In begusarai) આવેલી મિડલ સ્કૂલમાં, ધોરણ 8 ની એક વિદ્યાર્થીની તેની શાળામાં મૃત હાલતમાં મળી આવી (STUDENT DEAD BODY FOUND IN SCHOOL CLASS ROOM )હતી. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ હતી. માહિતી મળતાં જ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન ઘટનાસ્થળે પહોંચી, મૃતદેહને પોતાની કસ્ટડીમાં લીધો અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સદર હોસ્પિટલ મોકલી આપ્યો હતો. અને ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીનીની હત્યા કરવામાં આવી છે.

બેગુસરાઈમાં એક વિદ્યાર્થીનીનું શંકાસ્પદ મૃત્યુ: આ મામલો બેગુસરાઈ જિલ્લાના વીરપુર બ્લોકની મુઝફ્ફ્રદીહ મિડલ સ્કૂલનો છે. સવારે જ્યારે શાળાના રૂમનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો ત્યારે રૂમમાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણકારી મળતાં જ શાળાની બહાર ગામલોકોનું ટોળું એકત્ર થઈ ગયું હતું. રોષે ભરાયેલા ગ્રામજનોએ અનેક શિક્ષકોને બંધક બનાવી લીધા છે. મૃતકની ઓળખ આ શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થી તરીકે થઈ છે. બીજી તરફ, માહિતી મળતાં જ વીરપુર પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મામલાની તપાસ શરૂ કરી હતી.

શાળાના બંધ ઓરડામાંથી મૃતદેહ મળ્યો: મૃતદેહ મળી આવ્યાના સમાચાર બાદ ગ્રામજનોએ પોલીસને ડોગ સ્કવોડ અને ફોરેન્સિક ટીમને બોલાવવાની માંગ શરૂ કરી હતી. જેથી બાળકીનું મોત કેવી રીતે થયું તે જાણી શકાય. મૃતક વિદ્યાર્થિની વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે આગલા દિવસે શાળાએથી અભ્યાસ કર્યા બાદ ઘરે પરત ફરી ન હતી. પરિજનોએ શોધખોળ કરી તો ખબર પડી કે શાળાના એક રૂમમાં મૃતદેહ મળ્યો હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે જે રૂમમાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળ્યો હતો તે રૂમ બહારથી બંધ હતો. વિદ્યાર્થીની હંમેશની જેમ સોમવારે શાળાએ આવી હતી, પરંતુ ઘરે પરત ફરી ન હતી. ત્યારથી તેની શોધખોળ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનો કશો પત્તો લાગ્યો ન હતો. જ્યારે શિક્ષકને શાળામાંથી તેમની પુત્રી વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે શિક્ષકોએ કહ્યું કે તેમની પાસે કોઈ માહિતી નથી. આજે જ્યારે શાળા ખુલી ત્યારે કોઈએ જણાવ્યું કે તેણીનો મૃતદેહ શાળાના રૂમમાંથી મળ્યો હતો.