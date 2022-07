મથુરા: જિલ્લાના કોસીકલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના ખરોટ ગામમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં મહિલા પર બળાત્કાર કર્યા (gang rape cases in Mathura) બાદ આરોપીએ પીડિતાના પગ પર મોટરસાઇકલ ચઢાવી હતી અને તેને ઉપાડીને જંગલમાં ફેંકી દીધી હતી. મંગળવારે, કેસ નોંધતી વખતે પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ (Arrest of two accused of gangrape) કરી હતી અને અન્ય સાથીઓની શોધ ચાલુ કરી છે.

બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીને ઘરે જઈ રહી હતી: કોસીકલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના ખરોટ ગામમાં 24 મેના રોજ એક 30 વર્ષીય મહિલા બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડીને તેના ઘરે જઈ રહી હતી. ત્યારબાદ ટેમ્પો સ્ટેન્ડ પર વાહનની રાહ જોઈ રહેલા ગામના મહેશને ગામના યુવાનોએ મોટર સાયકલ પર ઘરેથી નીકળવાનું વચન આપ્યું હતું. આ દરમિયાન રસ્તામાં મહેશે તેના અન્ય એક સાથી મહેન્દ્રને પણ બોલાવ્યો હતો, ત્યારબાદ ત્રણ લોકોએ મહિલાને નશો કરીને પીવડાવીને સામૂહિક બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો.

પીડિતાના પગ પર ચઢાવી દીઘી મોટર સાઇકલ: સામૂહિક બળાત્કારની ઘટના (Incident of gang rape) બાદ આરોપીઓએ પીડિતાના પગ પર મોટર સાઇકલ ચલાવીને ઇજા પહોંચાડી હતી અને તેને ગોપાલ બાગમાં નહેરની ઝાડીઓમાં ફેંકી દીધી હતી. હોશમાં આવ્યા બાદ પીડિતા તેના ઘરે પહોંચી અને સારવાર માટે કોસીકલા સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ગઈ. જ્યાં પીડિતાની સારવાર બાદ તેને હરિયાણા રિફર કરવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન મહિલાનો એક પગ કાપવો પડ્યો હતો.

આરોપી વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી: SP દેહત શ્રીશ ચંદ્રાએ જણાવ્યું કે, મહિલાના પરિવારના સભ્યો દ્વારા સામૂહિક બળાત્કારની ઘટનાના સંબંધમાં મંગળવારે કોસીકલા વિસ્તારમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને પોલીસે બે આરોપી મહેશ અને મહેન્દ્રની ધરપકડ કરી છે અને અન્ય આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે.