હરિયાણા: સોનીપતના ગોહાનાના (Four drunken man died in Sonipat ) શામદી ગામના ચાર ગ્રામવાસીઓ સહિત પાંચ લોકોની હાલત દારૂ પીને ખરાબ થઈ ગઈ હતી. તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં ચારના મોત થયા હતા. મૃતકોમાંથી ત્રણ શામડી ગામના રહેવાસી છે જ્યારે ચોથો પાણીપતના બુડશામ ગામનો તેમનો સંબંધી (Four drunken man died in Sonipat) છે. પાણીપતમાં જ તેમનું અવસાન થયું. ઘટનાની જાણ થતા સદર ગોહાણા પોલીસ સ્ટેશન ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં કાચો દારૂ પીવાથી મોત થયાનો મામલો સામે આવી રહ્યો છે. ગ્રામજનો દારૂ ક્યાંથી લાવ્યા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર: બંટી અને અજયના સંબંધીઓ સુરેન્દ્ર (35), સુનીલ (30), અજય (31), શામડી ગામના રહેવાસી અને અનિલ (32) બુડશામ ગામના રહેવાસીઓએ રવિવારે એકસાથે દારૂ પીધો હતો. તેમાંથી સુનીલ, અજય અને તેમના સંબંધી પાણીપત સુગર મિલમાં કામ કરતા હતા. પાંચેયએ ત્યાં દારૂ પીધો હતો અને ત્યારબાદ બુડશામ ગામનો રહેવાસી અનિલ તેના ઘરે ગયો હતો. બીજા ચાર શામડી આવ્યા હતા. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સોમવારે અચાનક તબિયત બગડવાના કારણે અનિલનું મોત થયું હતું. સોમવારે મોડી સાંજે સુરેન્દ્ર, સુનીલ, અજય અને બંટીની તબિયત પણ લથડી હતી. ત્રણેયને ઉલ્ટી થવા લાગી હતી.

સોનીપતમાં નકલી દારૂ પીધો હતો: તેમને ખાનપુરની ભગત ફૂલ સિંહ સરકારી મહિલા મેડિકલ કોલેજમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. જ્યાં સારવાર દરમિયાન અજયનું મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે સુરેન્દ્ર અને સુનીલને રોહતક પીજીઆઈમાં રીફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તેનું પણ સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. એકસાથે ચાર લોકોના મોતને પગલે ગામમાં શોકનો માહોલ છે. સદર પોલીસ મથકે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગ્રામીણોએ સોનીપતમાં નકલી દારૂ પીધો હતો. આ દારૂ ક્યાંથી લાવ્યો તેની તપાસ ચાલુ છે.

નાનો ભાઈ ગામનો સરપંચ બન્યો: સુરેન્દ્ર ગામમાં સખત મહેનત કરતો હતો. તેમને ત્રણ સંતાનો છે જેમાં બે પુત્રી અને એક પુત્ર છે. સુનીલ, અજય અને તેમના સંબંધી અનિલને બે પુત્રો છે. ત્રણેય સુગર મિલ પાણીપતના કર્મચારી હતા. સુરેન્દ્રનો નાનો ભાઈ ગામનો સરપંચ બન્યો છે. આ સમગ્ર મામલે ડીએસપી મુકેશ કુમારે જણાવ્યું છે કે શામડી ગામના રહેવાસી સુરેન્દ્ર, સુનીલ, અજયનું મોત થયું છે. અન્ય અનિલનું મૃત્યુ, અજયના સંબંધી, બુડશામ ગામના રહેવાસી, જેમાં સુનીલ, અજય અને તેના સંબંધી પાણીપત સુગર મિલમાં કામ કરતા હતા. તેઓને અલગ-અલગ સમયે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. જેમને પહેલા ખાનપુર અને પછી રોહતક મોકલવામાં આવ્યા હતા.