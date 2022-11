તમિલનાડુ: કરુણાકરણ (75) - પદ્માવતી (66) દંપતી જે અયાનવરમમાં રહેતા હતા તેમને 4 બાળકો છે. તેઓ બધા પરિણીત છે અને એકલા રહે છે, કરુણાકરણ અને પદ્માવતી પણ એકલા રહે છે.કહેવાય છે કે, વૃદ્ધાવસ્થાના કારણે દંપતી માનસિક સમસ્યાથી પીડિત છે. જો તેઓ તેમના બાળકોના ઘરે પણ રોકાયા હોય, તો તેઓ તેમની સાથે લડાઈ કરે છે અને ત્યાંથી પાછા ફરે છે. દંપતી હંમેશા દરેક વસ્તુ માટે લડતા હોય છે.

બંને આગમાં દાઝી ગયા: આ કિસ્સામાં, એવું કહેવાય છે કે કરુણાકરણ તેની પત્ની પદ્માવતી માટે યોગ્ય રીતે ખોરાક ખરીદતો નથી. આ પછી, 7 નવેમ્બરના રોજ કરુણાકરને બિરીયાનીની ખરીદી અને એકલા ખાધી હતી. પછી પદ્માવતીએ તેમના પતિને કહયુ કે મારે પણ બિરીયાની જોઈએ છે? જેના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થાય છે. આનાથી ગુસ્સે ભરાયેલા પતિએ પત્ની પર કેરોસીન છાંટીને આગ ચાંપી દીધી (Fight for Briyani Husband set fire on wife) હતી. તરત જ પદ્માવતી અગ્નિ સાથે દોડી અને તેના પતિને ગળે લગાવી લીધા હતા અને બંને આગમાં દાઝી ગયા હતા.

બંનેનું સારવાર દરમિયાન મોત: બાદમાં પડોશીઓએ ધુમાડો જોયો અને તેમના ઘરે ગયો અને પાણી નાખીને આગ બુઝાવી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ પોલીસને જાણ કરી હતી. આ પછી અયાનવરમ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને 50 ટકા દાઝી ગયેલા દંપતીને બચાવી લીધા અને એમ્બ્યુલન્સમાં સારવાર માટે કિલાપક્કમ સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલ્યા. આ ઘટનામાં પત્ની અને પતિ બંનેનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું (Both wife and husband died during treatment) હતું. આયનાવરમ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.