ઝારખંડ: પતિને પત્ની પર અનૈતિક સંબંધ હોવાની શંકા હોવાથી પિતાએ પુત્રીને ડેમમાં ફેંકી દીધી (Father throws daughter in Dhurwa Dam) હતી. રાંચીના જગન્નાથપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ પોતાની જ દોઢ વર્ષની માસૂમ બાળકીને ધુરવા ડેમમાં ફેંકી દીધી (Father throws daughter in Dhurwa Dam in Ranch) હતી. તે પણ એટલા માટે કે તેને શંકા હતી કે તેની પત્નીના અન્ય યુવક સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધ (suspicion of wife illicit relationship) છે.સોમવારે પોલીસે NDRFની ટીમ સાથે મળીને ધુરવા ડેમમાંથી બાળકીનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. આ અંગે હટિયાના ડીએસપી રાજા કુમાર મિત્રાએ જણાવ્યું કે એસએસપી કોશલ કિશોરની સૂચના પર તેમના નેતૃત્વમાં એક ટીમ બનાવવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે પિતાએ બાળકીને ડેમમાં ફેંકી દીધી હતી. આ પછી, NDRFની મદદથી, સોમવારે બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

બાળકી બે દિવસથી ગુમ: HEC કોલોનીના ધુર્વા સેક્ટર ટુ સાઇડ ફોરમાંથી એક દોઢ વર્ષની માસુમ બાળકી શનિવારથી અચાનક ગુમ થઇ હતી. પોલીસની મદદથી ગુમ થયેલી યુવતીની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ તપાસમાં મોટી વાત સામે આવી, પોલીસને માહિતી મળી કે બાળકીના પિતાએ તેને ધુર્વા ડેમમાં ફેંકી દીધી છે, તેને શંકા છે કે બાળકી તેની બાળકી નથી. આ હંગામામાં શનિવારે બાળકીને ઘરની બહારથી ઉપાડીને ધુરવા ડેમમાં ફેંકી દીધી હતી. પોલીસે આરોપી પિતા અમિત કુમારની ધરપકડ કરી છે.

પત્નીને ગેરકાયદેસર સંબંધની શંકાઃ આરોપી પિતાએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેની પત્નીના અન્ય યુવક સાથે ગેરકાયદેસર સંબંધ છે, આ યુવતી તે જ યુવકની પુત્રી છે, તેને શંકા હતી. આ બાબતે તેને તેની પત્ની સાથે અવારનવાર ઝઘડો થતો હતો, કેટલીકવાર તેની પત્ની સાથે ઝઘડો પણ થતો હતો. આરોપીએ પોલીસને ઘટનાની સંપૂર્ણ માહિતી આપી છે. તેણે જણાવ્યું કે શનિવારે સાંજે તેની પુત્રી ક્વાર્ટરની બહાર રમી રહી હતી, તે સમયે તેની પત્ની ક્વાર્ટરની અંદર કોઈ કામમાં વ્યસ્ત હતી. તે બજારમાં જવાના બહાને ક્વાર્ટરની બહાર નીકળી ગયો, યુવતીને ખોળામાં લઈને ત્યાંથી નીકળી ગયો. તે યુવતીને લઈને સીધો ધુર્વા ડેમ પર પહોંચ્યો હતો અને તે સમયે ડેમની આસપાસ કોઈ નહોતું. તેને ફેંકીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, ઘણા સમય પછી જ્યારે તેની પત્નીનો ફોન આવ્યો કે બાળક મળી રહ્યું નથી, તો તે ઘરે પહોંચ્યો હતો.

તે પોતાને શોધવાનું નાટક પણ કરતો હતોઃ આરોપી અમિત મૂળ લાતેહારનો છે, તે ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. તે પત્ની અને પુત્રી સાથે ધુર્વા સેક્ટર ટુ સાઇડ ફોર સ્થિત કવાર્ટરમાં ભાડેથી રહે છે. ગત શનિવારે તેની દોઢ વર્ષની બાળકી ક્વાર્ટરની બહાર રમી રહી હતી. જ્યારે તેની માતા 4 વાગ્યે તેને જોવા માટે ક્વાર્ટરમાંથી બહાર આવી ત્યારે બાળક ત્યાં નહોતું. તેણીએ તેની આસપાસ શોધખોળ કરી પરંતુ તેના વિશે કંઈ મળ્યું નહીં. આ પછી પત્નીએ તેના પતિને આ અંગે જાણ કરી હતી. આ પછી બંને જગન્નાથપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા અને પોલીસને મામલાની સંપૂર્ણ માહિતી આપી. નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે પોલીસે કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન અમિત પોલીસ સાથે મળીને યુવતીને શોધવાનું નાટક કરતો રહ્યો હતો.