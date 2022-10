ઝારખંડ: 2022ની દિવાળીની રજામાં ઘરે આવેલા કર્નલ અને તેમના પુત્ર પર 15-20 લોકોએ સાથે મળીને હથિયારો વડે હુમલો કર્યો (A mob lynching attempt on the colonel and his son)હતો. આ વિવાદ જીએસટી બિલથી શરૂ થાય છે. કર્નલ કહે છે કે તેણે દુકાનદાર પાસેથી ફટાકડા લેવા માટે GST બિલની માંગ કરી હતી. આના પર દુકનદારે તેને બિલ ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો અને આ રીતે વિવાદ શરૂ થયો (Dispute between colonel and shopkeeper on GST bill) હતો. બંનેને લાકડીઓ અને સળિયા વડે શરીર અને માથા પર માર મારવામાં આવ્યો હતો. પુત્રના ચશ્મા તૂટી ગયા હતા, તેની આંખમાં પણ ઈજા થઈ હતી. બંને પિતા-પુત્ર બેહોશ થઈને જમીન પર પડ્યા. કર્નલનો આરોપ છે કે તેમની અને તેમના પુત્ર પર મોબ લિંચિંગનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

GST બિલ માંગવા પર વિવાદ: તેને કાનમાં ગંભીર ઈજા થઈ છે, જેના કારણે તે હવે ઓછું સાંભળી રહ્યો છે. કર્નલનો એક માત્ર દોષ એ હતો કે તેણે ફટાકડા વેચતી દુકાનના વેપારી મિત્રો પાસેથી GST બિલની માંગણી કરી હતી. તેના પર દુકાનદારે નિર્ભયતાથી કહ્યું, 'અહીં ગ્રાહકને જીએસટી બિલ આપવામાં આવતું નથી. તમારે જે કરવું હોય તે કરો. સૌથી આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ટ્રેડ ફ્રેન્ડ્સની દુકાન અને કર્નલનું ઘર બાજુમાં છે. એવો આરોપ છે કે દુકાનદાર વિમલ સિંઘાનિયાના કહેવા પર, કંઈપણ જાણ્યા અથવા સાંભળ્યા વિના, 15-20 લોકોએ સાથે મળીને કર્નલ અને તેમના પુત્ર પર હથિયારો વડે હુમલો કર્યો હતો.

કર્નલના પુત્રએ નોંધાવ્યો કેસઃ કર્નલના પુત્ર ઈશાન સિંહના નિવેદન પર રાજધાની રાંચીના ગોંડા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ આજે દુકાનની બહાર લગાવેલા સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી રહી છે. કર્નેલે કહ્યું કે તે ખૂબ જ દુઃખદ છે કે જ્યારે GST બિલ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે મોબ લિંચિંગનો પ્રયાસ થયો હતો. કર્નલ કહે છે કે દુકાનદારના ભાઈ કમલ સિંઘાનિયાએ પહેલા માફી માંગી, કેસ ન ઉઠાવવાનું કહેવા પર, તેમની જ દુકાનના કર્મચારી રાજેન્દ્ર મુંડાએ ગોંડા પોલીસ સ્ટેશનમાં જ તેમની અને તેમના પુત્ર વિરુદ્ધ SC-STનો ખોટો કેસ દાખલ કર્યો.

કર્નલનો પરિવાર છેલ્લી ઘડી સુધી કેસ લડશેઃ કર્નલના પરિવારનો આરોપ છે કે તેના ઘરે ફટાકડા અને મીઠાઈઓ પણ મોકલવામાં આવી હતી, જેથી તે પોતાનો કેસ પાછો ખેંચી શકે. પરિવારનું કહેવું છે કે સેનાના અધિકારીઓ વેચાણ માટે નથી. તેમની સાથે કંઈક ખોટું છે. તે આ લડાઈ કાયદેસર રીતે લડશે, જેથી આવું ક્યારેય કોઈની સાથે ન થાય. જો પોલીસ તરફથી ન્યાય નહીં મળે તો તેઓ કોર્ટમાં જશે. ઝારખંડના રાજ્યપાલ રમેશ બૈસને ઘટનાની સંપૂર્ણ માહિતી પણ આપશે. કર્નેલે સિંઘાનિયા બંધુઓ પર પોતાને પ્રભાવશાળી ગણાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે અને ખુલ્લેઆમ પડકાર ફેંક્યો છે કે તેમની સાથે કંઈ ખોટું થઈ શકે નહીં. ખોટો કેસ નોંધીને તેમણે આ સંકેત પણ આપ્યો હતો. કર્નલ કહે છે કે તેને એક યુવાન પુત્રની સામે અપમાનિત કરવામાં આવ્યો, માર મારવામાં આવ્યો, તેને મારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.

કર્નલની પોસ્ટિંગ: હાલ રાજસ્થાનના ગંગા નગરમાં છે. તે આઘાતમાં છે કે આ તેના ઘરે એટલે કે રાજધાની રાંચીમાં થયું છે. તેમણે કહ્યું કે જો દુકાનદાર અને ખોટો કેસ કરનાર વ્યક્તિ સામે કાર્યવાહી નહીં થાય તો તેઓ ઉચ્ચ અદાલતમાં જશે. અહીં ફટાકડા વિક્રેતા કમલ સિંઘાનિયા કહે છે કે જે પણ થયું તે સારું નથી. તે જોઈ રહ્યા છે કે વિવાદ કેવી રીતે ઉકેલાશે.અહીં ગોંડાના એસએચઓ રવિ ઠાકુરે જણાવ્યું કે કર્નલના પુત્રના કહેવા પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તે જ સમયે, કેસ નોંધાયા પછી, સિંઘાનિયાના એક કર્મચારી રાજેન્દ્ર મુંડાની અરજી પર એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. રાજેન્દ્રએ પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે કર્નલ ફટાકડા ખરીદ્યા બાદ ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની વાત કરી રહ્યા હતા. ડિસ્કાઉન્ટ ન મળવા પર તેઓએ ગાળો, માર મારવાનું શરૂ કર્યું. તે જ સમયે, તેને જાતિ-સૂચક અપશબ્દો આપવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ટ્રેડ ફ્રેન્ડ્સના માલિક તરફથી ગોંડા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવામાં આવી છે.