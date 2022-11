બિહાર: અરરિયામાં નેપાળ બોર્ડર પર દાણચોરો અને SSB જવાનો વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ (Clashes between SSB jawans and smugglers in Araria ) હતી. જેમાં ગ્રામજનો તસ્કરોના બચાવમાં આવ્યા હતા અને SSB જવાનો સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી. આ અથડામણમાં એક SSB જવાન ઘાયલ થયો (jawan injured in clash between SSB and villagers)હતો. સૈનિકોએ જણાવ્યું કે જ્યારે ઘઉં લઈ જઈ રહેલા બે ટ્રેક્ટરને નેપાળ જતા રોકવામાં આવ્યા ત્યારે તસ્કરોએ SSB જવાનો પરખરાબ રીતે હુમલો કર્યો હતો. આ પછી SSB જવાનોએ લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. આ ઘટના અરરિયાના નેપાળ બોર્ડર પર ફોર્બ્સગંજ બ્લોકના કુલહાની ચંદમોહન ગામની છે.

નેપાળ ટ્રેક્ટર દ્વારા 11 ટન ઘઉં લઈ જતું હતું: ટ્રેક્ટરમાં લગભગ 11 ટન ઘઉં લોડ કરવામાં આવ્યા હતા. ટ્રેક્ટર ચાલક સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. સૈનિકો દ્વારા ઘઉંની જપ્તી યાદી બનાવીને કેમ્પમાં લઈ જવામાં આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ આ ઘટના સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. અથડામણ એટલી ભયાનક હતી કે SSBને ત્રણેય છાવણીમાંથી મોટી સંખ્યામાં સ્ત્રી-પુરુષોને બોલાવવા પડ્યા હતા. એવું કહેવાય છે કે ફોર્બ્સગંજ બ્લોક અને કુરસાકાંતા બ્લોકની વચ્ચે સોમાની ગોડાઉન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની સીમા પર આવેલું ચંદ મોહન ગામ નો મેન્સ લેન્ડ વિસ્તારમાં આવેલું છે. અહીં દાણચોરીનો ધંધો થાય છે. દારૂથી માંડીને ખાંડ, વટાણા, ઘઉં, ઢોર વગેરેની ઘણી બધી દાણચોરી થાય છે.

"પીલર નંબર 174/2 પાસે, SSB જવાનોએ ઘઉં ભરેલા બે ટ્રેક્ટરને નો મેન્સ લેન્ડથી નેપાળ જતા અટકાવ્યા. આ પછી નજીકના લોકોએ ભીડ બનાવી અને જવાનો પર હુમલો કર્યો અને એક જવાનને ઘાયલ કર્યો. ઘાયલ જવાન સુનીલ સેનને ઈજા થઈ છે. 56 બટાલિયનને જણાવ્યું હતું. જ્યારે મેરાજ નામના વ્યક્તિને જવાનો દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો છે" - દીપક કુમાર, એસએસબી 56 બટાલિયન જોગબાનીના આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ