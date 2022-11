જમ્મુ કાશ્મીર: 3 નવેમ્બરના રોજ પાટલીબાગ વિસ્તાર બડગામના એક પરિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમની વહુને એક છોકરાનો જન્મ થયો છે. તેઓને સ્ટાફ અને હોસ્પિટલ દ્વારા અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા હતા. જો કે, બાળકને નિયોનેટલ ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટમાં રાખવાની જરૂર હતી. 13 દિવસ પછી હોસ્પિટલ સ્ટાફે તેમને જાણ કરી કે બાળકનું મૃત્યુ થયુ છે, અને તેમને મૃતદેહ સોંપી દીધો હતો. તેઓ તેને દફનાવવા માટે ઘરે લઈ ગયા અને અંતિમ સંસ્કાર કરતી વખતે જોયુ તો તે બાળકી (BUDGAM BABY EXCHANGE DISPUTE)હતી. બાળકને દફનાવ્યા પછી, તેઓ હોસ્પિટલમાં પાછા આવ્યા અને તેમને કહ્યું કે એક છોકરાનો જન્મ થયો લઈ હતો, ત્યારે તેઓએ મૃત બાળકીને કેમ પાછી આપી (A girl body was given instead of a boy) હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, પરિવારે JVC હોસ્પિટલ દ્વારા જારી કરાયેલા લેખિત દસ્તાવેજો હોવાનો દાવો કર્યો છે કે તેમને એક છોકરાનો જન્મ થયો હતો. જેના કારણે વિવાદ સર્જાયો હતો.

SKIMS હોસ્પિટલ: હવે અધિકારીઓ મૃત બાળકીનું પિતૃત્વ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો તે સાબિત થાય છે કે તે પેટલીબાગ પરિવારની નથી, તો બીજું પગલું ગુમ થયેલા છોકરાને શોધવાનું હશે. અગાઉ SKIMS હોસ્પિટલ, મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, ડૉ. શિફા દેવાએ જણાવ્યું હતું કે રૂખસાના તરીકે ઓળખાતી મહિલાને 3 નવેમ્બરે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. ડાબા વેન્ટ્રિક્યુલર ફેલ્યોર માટે સિનિયર સર્જન દ્વારા તેની સારવાર કરવામાં આવી હતી. તેણીએ પાછળથી એક સ્ત્રી બાળકને જન્મ આપ્યો જે બાળકને પેરી-નેટલ એસ્ફીક્સિયા હોવાથી ઇન્ટ્યુબેશન કરવામાં આવ્યું હતું. તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે પરિવારે એમઆરડીમાં નોંધણી કરાવી છે કે તેમને એક છોકરાને જન્મ આપ્યો છે. જે હોસ્પિટલમાં નથી. હવે મૃત બાળકનું પિતૃત્વ સ્થાપિત થયા બાદ જ વિવાદનો ઉકેલ આવશે.