ઉત્તર પ્રદેશ: જિલ્લાના સિધૌલી કોતવાલી વિસ્તારમાં આજે સવારે એક સનસનીખેજ મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં એક મહિલાના જ પ્રેમીએ પહેલા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે તેની ગરદન કાપી નાખી અને પછી પેટ્રોલ નાખીને જીવતી સળગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો (burn her alive by pouring petrol on her) હતો. આટલું જ નહીં, આરોપી મહિલાને ત્રાસ આપીને સ્થળ પરથી ભાગી ગયો, ત્યારબાદ મહિલાને ગંભીર હાલતમાં લખનઉ દાખલ કરવામાં આવી છે. મહિલાએ આરોપી પર પોતાના પુત્રીની હત્યા કરવાનો ગંભીર આરોપ (The lover killed the woman s child) લગાવ્યો છે.

પીડિતાનું નિવેદન: બારાબંકી જિલ્લાની રહેવાસી પીડિત યુવતી ગુડિયાના કહેવા પ્રમાણે, તેના લગ્ન પ્રેમ નામના યુવક સાથે થયા હતા, પરંતુ તેના સુમિત યાદવ નામના યુવક સાથે લગભગ 8 વર્ષથી ગેરકાયદેસર સંબંધો (extra merritial affair) હતા. તે જ સમયે, છેલ્લા 3 વર્ષથી તે લખનઉમાં સુમિત સાથે રહેતી હતી. આજે સુમિત ગુડિયા સાથે નૈમિષારણ્યનો મેળો જોવા આવ્યા હતા. જ્યાં પરત ફરતી વખતે બંને વચ્ચે કોઈ બાબતે ઝઘડો થયો હતો, જે બાદ સુમીતે ગુડિયાને તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે માર મારીને ઈજા પહોંચાડી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલી પોલીસે મહિલાને સારવાર માટે સીએચસીમાં દાખલ કરી હતી. જ્યાં મહિલાએ જણાવ્યું કે સુમિત તેને બળજબરીથી લઈ આવ્યો હતો. તેણે તેના 20 વર્ષના મોટા પુત્રની પણ હત્યા કરી હતી. આ પછી, તે વધુ બે પુત્રોને મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો, જેના કારણે તેણી તેની સાથે રહેવા માટે રાજી થઈ ગઈ હતી.

મહિલાને ગંભીર હાલતમાં લખનઉ દાખલ કરવામાં આવી છે. મહિલા સાથે એક મહિલા પોલીસકર્મી પણ હાજર છે. તે જ સમયે, આરોપીના તમામ સ્થળોએ દરોડા પાડવા માટે પોલીસ ટીમ મોકલવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે.- સધર્ન, ASP