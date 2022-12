દિલ્હી: નોઈડામાં લગ્ન કરવા માટે પ્રેમી યુગલે પોતાના જ મિત્રની હત્યા કરી નાખી (boyfriend kills female friend to marry girlfriend )હતી. જેથી ગર્લફ્રેન્ડનો પરિવાર તેને મૃત સમજીને ભૂલી જાય અને બંને ખુશીથી જીવી શકે. નોઈડા પોલીસે આ વાતનો ખુલાસો કર્યો(boyfriend and girlfriend detained in noida ) છે. વાસ્તવમાં દાદરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બધપુરા ગામની પાયલની અજય ઠાકુર સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી મિત્રતા થઈ હતી, જે ટૂંક સમયમાં પ્રેમપ્રકરણમાં બદલાઈ ગઈ હતી. બંને જાણતા હતા કે પ્રેમિકાનો પરિવાર આ સંબંધને સ્વીકારશે નહીં. એટલા માટે બંનેએ મળીને ઘરમાંથી ભાગી જવાનો એવો પ્લાન બનાવ્યો હતો કે જેથી ભાગ્યા બાદ યુવતીની લોકો શોધખોળ ન કરે. આ માટે અજયે બિસરખ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગૌર સિટી મોલમાં કામ કરતી તેની મહિલા મિત્ર હેમાની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

ગળું દબાવીને હત્યા કરી દેવામાં આવી: પ્લાન મુજબ તે હેમાને તેની સાથે બધપુરા પાયલના ઘરે લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી અને પાયલ હેમાને પોતાના કપડાં પહેરાવી દિધા હતા. તેણીના ચહેરો ગરમ તેલથી બાળી દીધો હતો, જેથી તેણીની ઓળખ હેમા તરીકે નહીં પરંતુ પાયલ તરીકે થઈ શકે. આ સાથે પાયલના નામે એક સુસાઈડ નોટ પણ લખીને ત્યાં જ છોડી દીધી હતી. આ પછી બંને પ્રેમી-પ્રેમિકા ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. સંબંધીઓએ મૃતદેહને પાયલની ડેડ બોડી ગણીને તેના અગ્નિસંસ્કાર કર્યા હતા.

હેમાના પરિવારજનોએ પોલીસમાં ફરિયાદ કરતાં રહસ્ય ખુલ્યું હતું: બીજી તરફ હેમા મૂળ મથુરાની વતની હતી, જે હાલમાં સૂરજપુરમાં પરિવાર સાથે રહેતી હતી. જ્યારે હેમા ઘરે ન પહોંચી ત્યારે તેના સંબંધીઓએ બિસરખ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગુમ થયાની નોંધ કરી તપાસ શરૂ કરી છે. બિસરાખ પોલીસને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે હેમાની હત્યા પાયલ અને અજય ઠાકુરે સાથે મળીને 20 દિવસ પહેલા દાદરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બધપુરા ગામમાં કરી હતી, જેના અંતિમ સંસ્કાર પાયલના પરિવારના સભ્યોએ કર્યા હતા.

પાયલ અને તેના પ્રેમી અજય ઠાકુરને કસ્ટડીમાં લીધા: બિસરાખ પોલીસે આ કેસમાં પાયલ અને તેના પ્રેમી અજય ઠાકુરને કસ્ટડીમાં લીધા છે. તે જ સમયે, પોલીસ હજુ પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. પાયલ દાદરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બધપુરા ગામની રહેવાસી હતી, જેના પિતા રવિન્દ્ર અને તેની માતાએ એક વર્ષ પહેલા ઝેર ખાઈને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. પાયલ તેના બે ભાઈઓ સાથે ગામમાં રહેતી હતી, જેમણે ફેસબુક દ્વારા અજય ઠાકુર સાથે મિત્રતા કરી હતી. જે બાદ પાયલ અને અજયે અહીંથી ભાગી જવાની યોજના બનાવી અને અજય ઠાકુર તેની મિત્ર હેમા સાથે બધપુરા પહોંચ્યો, જ્યાં તેણે તેની હત્યા કરી અને બંને ત્યાંથી ભાગી ગયા.

ભાઈઓને ખાવામાં નશીલા પદાર્થ ભેળવીને બેભાન કરતી: ગામલોકોએ જણાવ્યું કે પાયલ તેના બંને ભાઈઓને ખાવામાં નશીલા પદાર્થ ભેળવીને બેભાન કરતી હતી. ત્યારપછી તે અજય ઠાકુરને ઘરે મળવા બોલાવતી હતી. બંનેનું પ્રેમપ્રકરણ ઘણા વર્ષોથી ચાલતું હતું. હાલમાં બિસરાખ પોલીસે પાયલ, તેના પ્રેમી અજય ઠાકુર અને અન્ય ઘણા લોકોને કસ્ટડીમાં લીધા છે અને ઘટનાસ્થળે જઈને મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસ ટૂંક સમયમાં આ મામલે ખુલાસો કરશે.