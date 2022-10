પશ્ચિમ બંગાળ: ભાટાપરામાં મંગળવારે સવારે બોમ્બ વિસ્ફોટમાં (In a bomb blast in Bhatapara on Tuesday morning) એક બાળક નિખિલ પાસવાનનો જીવ ગયો. બાળકે તે બોમ્બને બોક્સ સમજી લીધો અને તે વિસ્ફોટ થયો. જોરદાર વિસ્ફોટથી અન્ય એક બાળક મનોજ શૉને પણ ઈજા થઈ (child killed in blast 1 injured) હતી. આ ઘટના પ્રેમચંદ નગરમાં ભાટપારા નગરપાલિકાના વોર્ડ 10માં બની હતી. પોલીસે વિસ્ફોટના સ્થળેથી વધુ એક બોમ્બ મેળવ્યો અને તેને ડિફ્યુઝ કર્યો.

તપાસ: આ ઘટના રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં જ બની હોવાથી, સ્થાનિક પોલીસ, કાંકિનારા જીઆરપી અને આરપીએફ આ બાબતની તપાસ કરવા માટે સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. તપાસ ચાલુ છે.પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નિખિલ પાસવાને મંગળવારે સવારે રેલવે ટ્રેકની બાજુમાં એક ટીન પડેલું જોયું અને તેને લાત મારી. તરત જ એક વિસ્ફોટ થયો, અને નિખિલનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું અને બીજા છોકરા શૉને ઈજા થઈ તેને બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો અને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.બ્લાસ્ટના સ્થળેથી બીજો બોમ્બ મળી આવ્યો હતો. CID બોમ્બ સ્કવોડે બોમ્બને ડિફ્યુઝ કર્યો હતો.

પ્રત્યક્ષદર્શી: આ ઘટના રેલવે ફાટક નંબર 28 અને 29 ની વચ્ચેના વિસ્તારમાં બની હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ ભયાનક વાર્તા સંભળાવી. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે વિસ્ફોટ પછી એક બાળકને જમીન પર પડેલો જોયો હતો. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલો જવાબ આપી રહ્યો ન હતો અને તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. પરંતુ બાળકનું રસ્તામાં જ મોત થઈ ગયું," એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું. આ દરમિયાન, ભાટપારા મ્યુનિસિપલમાં ગભરાટ શરૂ થયો. સોમવારે જ્યારે વોર્ડ નંબર 17ના તિનસુતિયા વિસ્તારમાં તૃણમૂલ નેતા પર બદમાશોએ ગોળીબાર કર્યો હતો. રાજ પાંડે નામના તૃણમૂલ નેતાને ઈજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સોમવારે રાત્રે, જ્યારે તે વિસ્તારમાં કાલી પૂજા માટે મંડપમાં બેઠો હતો, ત્યારે 3 બાઇક પર આવેલા હુમલાખોરોએ રાજ પાંડે પર ગોળીબાર કર્યો હતો.