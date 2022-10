મથુરાઃ ઉત્તર પ્રદેશના મથુરા જિલ્લાના વૃંદાવનમાં કથાકાર અનિરુધાચાર્યના ગૌરી ગોપાલ આશ્રમની સામે બે મહિલાઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા (Bodies of two women found near Gauri Gopal Ashram)હતા. શુક્રવારે આશ્રમની બહાર મૃતદેહો જોવા મળ્યા (Two women bodies found in Mathura)હતા, ત્યારબાદ પોલીસને માહિતી આપવામાં આવી હતી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને મહિલાના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા હતા. મહિલાના મોતનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. તીર્થનગરીની સંત કોલોનીમાં ભાગવત કથાકાર અનિરુધાચાર્યનો ગૌરી ગોપાલ આશ્રમ (Gauri Gopal Ashram in Mathura)છે.

આશ્રમ પ્રબંધન પર આરોપઃ બંને મૃતક મહિલાઓની ઓળખ લખનઉની રહેવાસી 61 વર્ષીય ચંપા ગુપ્તા અને બિહારની રહેવાસી 68 વર્ષીય સુશીલા દેવી તરીકે થઈ છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું સાચું કારણ જાણી શકાશે તેમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. તે જ સમયે, સ્થાનિક લોકોનો આરોપ છે કે ગૌરી ગોપાલ આશ્રમનું સંચાલન મહિલાઓના મૃત્યુ માટે જવાબદાર છે. તે જ સમયે બાબા મનમોહન દાસે પોલીસને કહ્યું કે આશ્રમ મેનેજમેન્ટ આશ્રમમાં કથા સાંભળી રહેલા લોકો સાથે ખૂબ જ ખરાબ વર્તન કરે છે.

પોલીસ તપાસ કરી રહી છે: બાબા મનમોહન દાસના જણાવ્યા અનુસાર, કથાકાર અનિરુધાચાર્ય દ્વારા મહિલાઓને સેવા આપવી, ભોજન વિતરણ વગેરે જેવી સેવાઓનો પ્રચાર ઘણો કરવામાં આવે છે. આશ્રમમાં આવતા ભક્તોના આરામ માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નથી. આટલો વિશાળ પંડાલ હોવા છતાં કથા પૂર્ણ થતા જ ભક્તોને પંડાલની બહાર ધકેલી દેવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં ભક્તોને ફૂટપાથ પર જ રાત વિતાવવાની ફરજ પડી છે. આ પછી વૃંદાવન કોતવાલી પ્રભારી સૂરજ પ્રકાશ શર્માએ જણાવ્યું કે બંને મહિલાઓના પરિવારજનોને તેમના મૃત્યુની જાણ કરવામાં આવી છે. સ્વજનોના આવ્યા બાદ જ પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે.