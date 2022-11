બિહાર: જિલ્લામાં એક ઉગ્ર કાકીએ તેના જ ભત્રીજાની હત્યા કરી અને તેને ઘરમાં જ દાટી (Aunt kills nephew in Muzaffarpur) દીધો હતો. આ ઘટના તે સમયે બની હતી જ્યારે ઘરના તમામ સભ્યો ખેતરમાં કામ કરવા ગયા હતા. ખેતરેથી પાછા આવીને મૃતકના પિતાએ તેની ભાભીને મૃતદેહને દફનાવતા જોયા (Muzaffarpur child buried in the house) હતા. જે બાદ મૃતદેહને બહાર કાઢી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. ઘટના બોછા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના બલથી રસુલપુર ગામની છે. આ કેસમાં પોલીસે આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરી છે અને તેની પૂછપરછ કરી રહી છે.

આરોપી કાકીની ધરપકડઃ ઘટનાની જાણ આખા વિસ્તારમાં આગની જેમ ફેલાઈ ગઈ. આ અંગે લોકોએ બોછા પોલીસ મથકની પોલીસને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. આરોપી કાકીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાથે જ બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. મૃતકની ઓળખ વિનય કુમારના 3.5 વર્ષના પુત્ર નીતિક કુમાર તરીકે થઈ છે.શોધખોળ કરવા પર બાળક મળ્યો ન હતોઃ આ કેસમાં બાળકના પિતા વિનય કુમારે જણાવ્યું કે તેઓ ચાર ભાઈઓ છે. દરેક વ્યક્તિ પરિણીત છે. તેમના 3 બાળકોમાં બે પુત્રી અને એકમાત્ર પુત્ર હતો. ચારેય ભાઈઓ ખેતરમાં કામ કરવા ગયા હતા. પુત્ર ઘરે રમી રહ્યો હતો. દીકરો કામ પરથી પરત ફર્યા બાદ દેખાયો ન હતો. શોધખોળ કરી પણ ક્યાંય મળી ન હતી. ઘણો સમય શોધ્યા પછી પણ ન મળ્યો એટલે હું મારી ભાભીને પૂછવા ગયા હતા.

દાટતી વખતે પકડાયોઃ આરોપી ભાભી ઘરમાં માટી ખોદતી હતી. બાળક વિશે પૂછતાં તેણે કહ્યું કે તે જાણતો નથી. જ્યારે તેમને માટી ખોદવાનું કારણ પૂછવામાં આવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે ઉંદરના કારણે જ માટી દબાઈ રહી છે. પરંતુ શંકા જતાં માટી ખોદવામાં આવતાં બાળકનો પગ બહાર આવ્યો હતો. બાળકને ઉતાવળમાં બહાર કાઢવામાં આવ્યો. તેનું મોં સંપૂર્ણ રીતે રેતી, માટી અને પથ્થરોથી ભરાઈ ગયું હતું, જેના કારણે તેનું મૃત્યુ થયું હતું. ઘટના બાદથી ઘરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. સાથે જ પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. બાળકની હત્યા શા માટે કરવામાં આવી તે જાણી શકાયું નથી.

ઘટના અંગે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. આરોપી મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. બાળકના પિતાના નિવેદનના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે." - મનોજ પાંડે, ડીએસપી પૂર્વ, મુઝફ્ફરપુર.