મહારાષ્ટ્ર: નાલાસોપારા વિસ્તારમાં એક પરિણીત મહિલા પર કથિત રીતે તેના પતિ અને પ્રેમીએ એસિડ વડે હુમલો કર્યો હતો અને તેને નુકસાન કરવાનો પ્રયાસ (acid attack on married girl by husband and lover) કર્યો હતો. જેના કારણે યુવતીનો ચહેરો અને હાથ દાઝી ગયા હતા. મહિલા હાલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ (woman is currently undergoing treatment) છે.

લગ્ન કરવાની ના પાડી: આ સંદર્ભે પેલ્હાર પોલીસે ગુનો નોંધી ફરાર પતિ અને પ્રેમીની શોધખોળ શરૂ કરી છે. નાલાસોપારા ઈસ્ટ વાકનપાડામાં રહેતી કરિશ્મા અલી (20)ના લગ્ન ઘાટકોપરના રહેવાસી તૌફિક ઈદારસી સાથે થયા હતા. પરંતુ તૌફીક તેને મારતો હતો તેથી તેણે તેને છોડી દીધો હતો.જે પછી તે જ વિસ્તારમાં રહેતા કામરાન અંસારી સાથે લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં રહેવા લાગી હતી. પરંતુ જ્યારે કામરાને કરિશ્મા સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડી તો તેણે તેને પણ છોડી દીધો હતો. આ પછી તે નાલાસોપારાના કમાલ ખાન સાથે રહેવા લાગી હતી. તેના પતિ તૌફિક અને બોયફ્રેન્ડ કામરાનને આ વાતની ખબર પડી તો તેઓ કરિશ્મા સાથે ઝઘડો કર્યો હતો. પરંતુ કરિશ્મા બંનેમાંથી કોઈની સાથે રહેવા તૈયાર ન હતી અને તે કમાલ સાથે રહેવા માંગતી હતી. કરિશ્માના ઇનકારથી તેના પતિ અને બોયફ્રેન્ડ ગુસ્સે થયા અને બંનેએ તેના પર બદલો લેવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

તપાસ: સોમવારે રાત્રે લગભગ બે વાગ્યાના સુમારે કમલ અને કરિશ્મા સૂતા હતા ત્યારે તૌફીક અને કામરાને બારીનો કાચ ખોલીને તેના પર એસિડ ફેંક્યું અને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બાદમાં સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. એસિડ હુમલામાં કમલ પણ ઘાયલ થયો હતો અને તેની પણ સારવાર ચાલી રહી છે. તપાસ અધિકારી સહાયક પોલીસ નિરીક્ષક સોપાન પાટીલે જણાવ્યું હતું કે પેલ્હાર પોલીસે પતિ તૌફીક અને પ્રેમી કામરાન વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે અને તેમને શોધી રહી છે.