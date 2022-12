કર્ણાટક: એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે કે છોકરીના પરિવાર દ્વારા એક 73 વર્ષીય વ્યક્તિની કથિત રીતે છોકરીને નશો પીવડાવીને દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કરવાના આરોપમાં માર મારવામાં આવ્યો (73 year old man allegedly beaten to death)હતો. આ ઘટના રવિવારે સાંજે બની હતી. આ સંબંધમાં હેન્નુર પોલીસે બેંગલુરુમાં ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.સાંજે બહાર ગયેલી તેમની પુત્રી ઘરે ન આવતાં ચિંતાતુર વાલીઓએ બધે શોધખોળ કરી હતી. થોડા સમય પછી જ્યારે તેઓ વૃદ્ધના ઘરે પહોંચ્યા તો તેમણે યુવતીને અર્ધબેભાન અવસ્થામાં જોઈ હતી. બાદમાં યુવતીએ તેના માતા-પિતાને ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું. અને આ વાતથી રોષે ભરાયેલા પરિવારજનોએ વૃદ્ધાને માર માર્યો હોવાનું જાણવા મળે(beaten to death on the charge of trying to rape) છે.

પોક્સો એક્ટ અને હત્યાનો અલગ અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યો: ઘટના બાદ માતા-પિતાએ હેન્નુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જ્યારે પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી તો તેઓ ઘરે ગયા અને વૃદ્ધાને બેભાન હાલતમાં મળી હતી. બાદમાં વૃદ્ધાને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તબીબોએ પુષ્ટિ કરી હતી કે તે મૃત્યુ પામ્યો હતો, તેમ ડીસીપીએ જણાવ્યું હતું. આ ઘટના સંદર્ભે હેન્નુર પોલીસ સ્ટેશનમાં બે અલગ-અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. પોક્સો એક્ટ (POCSO Act) અને હત્યાનો અલગ અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પૂર્વ વિભાગના ડીસીપીએ માહિતી આપી છે કે વૃદ્ધની હત્યાના કેસમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, 'તમિલનાડુના વતની કુપ્પન્ના મૃત વૃદ્ધ છે. તેઓ ઘણા વર્ષોથી શહેરના બાબુસાપલ્યામાં રહેતા હતા. આજીવિકા માટે તે પ્લાસ્ટરનું કામ કરતો હતો. એક 16 વર્ષની છોકરીનું ઘર વૃદ્ધાના ઘર પાસે છે. રવિવારની સાંજે ઘરની બહાર સુકવવા માટે મુકવામાં આવેલ શાળાનો યુનિફોર્મ લેવા માટે કુપ્પન્નાએ છોકરી સાથે વાત કરી હોવાનું કહેવાય છે. બાદમાં તેણે તેણીને નશીલા પીણું પીવડાવ્યું હતું. અને છોકરી અર્ધબેભાન હતી ત્યારે તેને ઘરે લઈ ગયો અને તેના પર ઇજાગ્રસ્ત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો,' - ભીમા શંકર ગુલેડે, ડીસીપી ઈસ્ટ ડિવિઝન