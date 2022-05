વડોદરાઃ શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અડધી રાત્રે રોડ પરના ત્રણ મંદિર તોડી પાડ્યા (Bulldozer turned on temple in Vadodara) હતા. તેના કારણે કૉંગ્રેસે વિરોધ (Vadodara Congress Protest) કર્યો હતો. કૉંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ શહેર કૉંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોષીની આગેવાનીમાં રામધૂન બોલાવી વિરોધ કર્યો હતો. VMCએ ભાથીજી મહારાજ, હનુમાનજી, બળિયાબાપજી મંદિર પર બૂલડોઝર (Bulldozer turned on temple in Vadodara) ફેરવી નાખ્યું હતું.

VMCની રાતોરાત કામગીરીથી લોકોમાં રોષ

VMCની રાતોરાત કામગીરીથી લોકોમાં રોષ - આપને જણાવી દઈએ કે, વડોદરા શહેરના રોકસ્ટાર સર્કલ પાસેની ભાથુજી મહારાજની દેરી અને મલ્હાર પોઈન્ટ નજીક બળિયા દેવની દેરીમાં રાતોરાત કરાયેલી કામગીરી સામે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે આજે (શનિવારે) વડોદરા કોંગ્રેસે જે જગ્યાએ મંદિર તોડી (VMC demolished temple) પડાયું હતું. તે જગ્યાએ રામધૂન અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કર્યા હતા. સાથે જ તેમણે ભાજપના શાસકો (Vadodara Congress attack on BJP) શહેરનું વાતાવરણ બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.

વડોદરામાં મંદિર તોડી પડાતા કૉંગ્રેસનો વિરોધ

VMCએ મંદિરો બ્રિજમાં નડતરરૂપ હોવાનું આપ્યું કારણ - કૉંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભાજપના શાસકોએ લોકો વિરોધના (Vadodara Congress Protest) કારણે રાત્રિના અંધારાનો લાભ લીધો હતો. કોર્પોરેશને રાત્રે ગેંડા સર્કલથી મનીષા ચોકડી સુધીના ફ્લાયઓવર બ્રિજ નીચે આવેલી 2 નાની દેરીઓને તોડી (VMC demolished temple) પાડી હતી. કોર્પોરેશને આ દેરીઓ બ્રિજમાં નડતરરૂપ હોવાનું કારણ આપીને રાતે મિશનને પાર પાડતાં લોકોમાં વિરોધનો સૂર ઊઠ્યો છે.

વડોદરા કૉંગ્રેસે બોલાવી રામધૂન

કામગીરીની આડમાં મંદિરો હટાવાય છે - કૉંગ્રેસે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનના ભાજપના શાસકોએ (Vadodara Congress attack on BJP) અગાઉ પર બ્રિજની કામગીરીની આડમાં GEB પાસે આવેલા હનુમાન મંદિરને હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેનો વિરોધ (Vadodara Congress Protest) થતાં કામગીરી મુલતવી રાખવી પડી હતી. ગત ગુરુવારે અડધી રાતે 12.30 વાગ્યાના અરસામાં VMCની ટીમે દબાણ શાખાને સાથે રાખી અંધારામાં રોકસ્ટાર સર્કલ પાસે આવેલી ભાથુજી મહારાજની દેરી તથા મલ્હાર પોઇન્ટ પાસે બળિયા દેવની દેરી તોડી (VMC demolished temple) પાડી હતી.

VMCએ મંદિરો બ્રિજમાં નડતરરૂપ હોવાનું આપ્યું કારણ

હિન્દુ અગ્રણીઓએ VMCની કામગીરીને વખોડી - કોર્પોરેશનની ટીમે રાત્રીના અંધારામાં ગુપચૂપ રીતે કરેલી કામગીરી અંગે સ્થાનિક લોકોને જાણ થતાં તેઓએ તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ અંગેની વાતો વહેતી થતાં જ સમગ્ર શહેરમાં તંત્ર સામે લોકો ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે. દેરીઓ તોડી (VMC demolished temple) પડાયા બાદ ત્યાં સ્થાપિત કરાયેલી ભાથુજી મહારાજ અને બળિયાદેવની મૂર્તિઓને પાલિકાના સેન્ટ્રલ સ્ટોરના મંદિરમાં મૂકી દીધી હતી. તો પાલિકાની આ કામગીરીને હિન્દુ અગ્રણીઓએ વખોડી કાઢી હતી.

ટ્રાફિકની સમસ્યા ન થાય માટે રાત્રે કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનો પાલિકાનો જવાબ

ટ્રાફિકની સમસ્યા ન થાય માટે રાત્રે કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનો પાલિકાનો જવાબ - પાલિકાના સત્તાધીશો કહી રહ્યા છે કે, દિવસે ટ્રાફિક રહેતો હોવાથી કામગીરી રાત્રે કરાઈ છે. વિકાસના કારણે લોકોની આસ્થા જળવાઈ રહે. તે રીતે દેરીઓને દૂર કરી છે. બંને મંદિરની મૂર્તિઓને સેન્ટ્રલ સ્ટોરના મંદિરમાં વિધિવત્ રીતે મૂકી પૂજા અર્ચના કરી છે.

કૉંગ્રેસે ભાજપની નિયતમાં ખોટ હોવાની પણ વાત કહી

કૉંગ્રેસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાને લઈ રામધૂન બોલાવી ભારે વિરોધ - કૉંગ્રેસે ઓ. પી. રોડ પર ભાથુજી મહારાજની દેરી તોડી પાડવામાં આવતાં વિરોધ (Vadodara Congress Protest) પ્રદર્શન કર્યું હતું. કોર્પોરેશને મોડી રાત્રે દેરી પર બૂલડોઝર (Bulldozer turned on temple in Vadodara) ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. તેના કારણે શહેર કૉંગ્રેસે શ્રદ્ધાળુઓના આસ્થા સ્થળને તોડી પાડવાની (VMC demolished temple) ઘટનાનો વિરોધ કરી રામધૂન, હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

વડોદરામાં મંદિર તોડી પડાતા કૉંગ્રેસનો વિરોધ

મુંહ મેં રામ બગલ મેં છૂરી, ભાજપ કી હૈ નિયત બૂરીઃ કૉંગ્રેસ - કૉંગ્રેસ શહેર અધ્યક્ષ ઋત્વિજ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં આ રીતે મંદિર તૂટે એ શરમજનક બાબત છે. ભગવાન શ્રીરામના નામે વોટ લઈ પરમભક્ત હનુમાનજીના મંદિરને દૂર કરતા પોતાના હાથ ન ધ્રુજયા. કોઈ પણ નોટિસ વગર આ પ્રકારના કૃત્યને અમે વખોળિયે છીએ. મેયર પોતે ક્રિકેટ મેચમાં વ્યસ્ત છે અને અહીં પાલિકાના બૂલડોઝર (Bulldozer turned on temple in Vadodara) ફરે છે. છેલ્લા 25 વર્ષથી સંસદ, ધારાસભ્યો, કોર્પોરેટરો, મેયર તમામ ભાજપના (Vadodara Congress attack on BJP) છે. તેમ છતાં આ પ્રકારે મંદિર તોડવા એ ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે તેવા આકાર પ્રહારો કર્યા હતા.