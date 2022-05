વડોદરા- વાડી વિસ્તારમાં રહેતો શ્રમજીવીને થોડા દિવસ પહેલાં અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો. તેમાં વડોદરામાં કોન બનેગા કરોડપતિના નામે છેતરપિંડી (Fraud in the name of Kon Banega Crorepati in Vadodara)કરી લોટરી લાગી હોવાનું જણાવી અલગ-અલગ બહાના હેઠળ શ્રમજીવી પાસેથી 2.77 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. જે મામલે શ્રમજીવીની ફરિયાદના આધારે સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસે (Vadodara Cyber Police) તપાસ હાથ ધરી બે આરોપીઓની (Vadodara Crime News) અટકાયત કરી હતી.

આરોપી પાસેથી વિવિધ બેંકોના 32 ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, બેંક પાસબુકો, બોગસ આધાર કાર્ડ મળ્યાં

વડોદરા શહેરના વાડી વિસ્તારમાં વુડાના મકાનમાં રહેતો અને રસનો કોલુ ચલાવી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા શ્રમજીવી યુવકને થોડા દિવસ પહેલાં જ અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો કે તમે કોન બનેગા કરોડપતિમાં(Fraud in the name of Kon Banega Crorepati in Vadodara) તમારો નંબર સિલેક્ટ થયો છે અને 25 લાખ રૂપિયાની લોટરી (Alarm Rising Crime in Vadodara) લાગી છે. જે સાંભળી શ્રમજીવી યુવક ધોળે દિવસે લાખોપતિ થયો હોવાના સપનામાં ખોવાઈ ગયો હતો. પરંતુ યુવકને ખબર ન હતી કે તે કોઈ ગેંગની છેતરપિંડીનો (Vadodara Crime News) ભોગ બની રહ્યો છે.

અને થયું પણ એવું જ - છેતરપિંડી કરતી ગેંગ દ્વારા 25 લાખની રકમ લેવા માટે તેને અલગ અલગ બહાના બતાવી રૂપિયા બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હતાં. જેમાં કુલ મળી 2.77 લાખની રકમ ઠગોએ ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી હતી. આ બાબતનું ભાન થતાં જ યુવકે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ મથકે (Vadodara Cyber Police)પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જે ફરિયાદના આધારે સાઇબર ક્રાઇમને તપાસનો દોર લંબાવ્યો લખનૌ ખાતેથી બે આરોપીને (Vadodara Crime News) ઝડપી પાડયા હતાં. જે બંને આરોપી પાસેથી વિવિધ બેંકોના 32 ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, બેંક પાસબુકો, બોગસ આધાર કાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.