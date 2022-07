વડોદરા : વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં લુટફાટ થતા ચકચાર મચી છે. વૃદ્ધાના ગળામાંથી સોનાની ચેઇન તોડીને બે અજાણ્યા બાઈક સવાર ફરાર થયા ગયા હતા. આ બનાવની જાણ કારેલીબાગ પોલીસને થતાં કાફલો ઘટના (Robbery Case in Vadodara) સ્થળે દોડી આવ્યો હતો. આ બનાવ અંગે સોસાયટીના CCTV ફુટેજના આધારે તાપસ હાથ ધરી છે.

લૂંટફાટ

આ પણ વાંચો : ચોરી પણ ચોંકાવે તેવી, ચોરોએ છોડ્યો મેસેજ: DHOOM 4 અમે ટૂંક સમયમાં પાછા આવીશું

2 ઈસમોએ લૂંટને આપ્યો અંજામ આપ્યો - વડોદરામાં પોલીસ દ્વારા પેટ્રોલિંગ અને જનરલ કોમ્બિંગ સહિતની કાર્યવાહી અંગેના દવાઓ પોકળ સાબિત થતા હોય તેમ આ ઘટનાને લઈને લાગી રહ્યું છે. જોકે, બીજી તરફ શહેરમાં હવે પોતાના ઘર બહાર પણ બેસવું જોખમી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. શહેરના કારેલીબાગમાં અક્ષતા સોસાયટી આવેલી છે. સોસાયટીમાં વૃદ્ધા રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ પોતાના (Robbery case in Karelibag) ઘરની બહાર બેઠા હતા. ત્યારે બાઈક પર બે અજાણ્યા ઈસમોએ વૃદ્ધાના ગળામાં પહેરેલી સોનાની ચેઇન તફડાવીને ફરાર થયા હતા. સમગ્ર ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી છે.

આ પણ વાંચો : કોઈ વ્યક્તિ પાલિકાના કર્મચારી હોવાની ઓળખ આપે તો થઈ જજો સાવધાન, નહીં તો થઈ જશે લૂંટ

પોલીસે તાપસ હાથ ધરી - આ બનાવ અંગે કારેલીબાગ પોલીસ મથકમાં (Robbery with an old man in Vadodara) ફરિયાદ નોંધાઇ છે. પોલીસે આ બનાવનો ભેદ ઉકેલવા માટે CCTV ફૂટેજ મેળવી તપાસ હાથ ધરી છે. આ બનાવે સોસાયટી સહિત આસપાસની સોસાયટીમાં (Crime case in Vadodara) ચકચાર જગાવી મુકી છે. આ બનાવે રાત્રે એકલા ઘરની બહાર બેસતા વૃધ્ધોમાં ગભરાટ ફેલાવી દીધો છે.