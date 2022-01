વડોદરા: વડોદરા શહેરના વિદ્યાર્થીએે એક જ દિવસમાં 21 પેટન્ટ ફાઇલ કરવા માટે ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવી વડોદરાનું (Patent File Record in Vadodara ) ગૌરવ વધાર્યું છે. વડોદરામાં રહેતા અને આણંદ ખાતે લો કોલેજમાં વિદ્યાભ્યાસ કરતા મૌલેશ પરીખે એક જ દિવસમાં 21 પેટન્ટ (India Book of Records for filing 21 patents ) ફાઇલ કરી છે. જેની સાથે જ તમામના રેકોર્ડબ્રેક કરી ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવવાની સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે અને પરિવારની સાથે સાથે સમગ્ર રાજ્યના ગૌરવમાં વધારો કર્યો છે.

ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવવાની સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો

12 પેટન્ટનો રેકોર્ડ તોડ્યો



વડોદરા શહેરના વાઘોડિયા રોડ પર રહેતો મૌલેશ પરીખ હાલ આણંદ ખાતે આવેલી લો કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. વિદ્યાભ્યાસની સાથે સાથે તેની આવડતનો ઉપયોગ કરી એન્જીનિયરિંગ અને મિકેનિકલ સહિતની વિવિધ પેટન્ટ બનાવી હતી. અગાઉ ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડમાં એક જ દિવસમાં એ 12 પેટન્ટ ફાઇલ થઇ હોવાનો રેકોર્ડ (Patent File Record in Vadodara ) હતો, જે મૌલેશે તોડ્યો છે.

એક જ દિવસમાં 21 પેટન્ટ ફાઇલ કરી

મૌલેશે વિદ્યાર્થીએ એક જ દિવસમાં 21 (India Book of Records for filing 21 patents ) પેટન્ટ ફાઇલ કરી ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડમાં પ્રથમ સ્થાન (Patent File Record in Vadodara ) મેળવ્યું હતું. તો બીજી તરફ 21 પેટન્ટ ફાઇલ કરવા બદલ ઇન્ડિયા બૂક ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા સર્ટિફીકેટ આઈ કાર્ડ ઉપરાંત ગોલ્ડ મેડલ આપી સન્માનિત કરવામાં આવતા પરિવારમાં આનંદ જોવા મળ્યો હતો. ત્યારે મોટી સફળતા મળ્યા બાદ હવે આગામી દિવસોમાં પોતે જો સરકાર દ્વારા સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે યોગ્ય મદદ મળશે તો કંઈક નવું કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી.