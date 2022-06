વડોદરા : વડોદરા નામાંકિત ડો.દર્શન બેંકર્સને ત્યાં IT વિભાગે (IT Raid in Vadodara) વહેલી સવારે દરોડા પાડતા ચકચાર મચી ઉઠી છે. આઈ ટી વિભાગે દર્શન બેંકર્સ સાથે સંકળાયેલા અલગ અલગ સ્થળે દરોડા પાડતા સનસનાટી (Dr Darshan Bankers IT Raid) ફેલાઈ છે. મહત્વનું છે કે, અમદાવાદ બાદ હવે બરોડામાં ઇન્કમટેક્સનું મેગા ઓપરેશન ચાલુ છે.

અલગ અલગ સ્થળઓ પર દરોડા - બરોડા અને સુરતમાં એકાદ ડઝન સ્થળોએ IT વિભાગ ત્રાટકતા અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બરોડામાં આ ગ્રુપની આવેલી છે અલગ અલગ પાંચ હોસ્પિટલમાં દરોડા પાડ્યા છે. બેંકર ગ્રુપ સુરતમાં પણ હોસ્પિટલ ધરાવે છે. આ ઉપરાંત અલકાપુરીમાં રહેતા ડો.દર્શન બેંકર્સના નિવાસસ્થાન પર IT ત્રાટકયુ છે. દર્શન બેંકર સાથે જોડાયેલા અન્ય સ્થળો પર પણ દરોડા જોવા મળી રહ્યા છે. આ રેડમાં IT વિભાગના 50 થી પણ વધુ અધિકારીઓ તપાસમાં જોડાયા છે. તપાસના અંતે મોટાપાયે બેનામી વ્યવહારો મળી આવે તેવી સંભાવના સ્પષ્ટ દેખાય આવે છે.

અપડેટ ચાલુ...